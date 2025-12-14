Marcha Generación Z: fecha, hora, protocolo de seguridad y todo lo que debes saber

Este domingo 14 de diciembre, en Ciudad de México (CDMX), está programada una nueva marcha convocada por la Generación Z. El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, informó que no habrá cambios en los protocolos de actuación de los policías y se tiene contemplada una presencia mínima de uniformados.

Lee también: Frente frío 21 dejará domingo lluvioso y frío en estos estados

¿A qué hora es la marcha de la Generación Z?

La movilización fue convocada para el horario de las 11 de la mañana de hoy y partirá del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo. Se trata de la tercera ocasión en la que simpatizantes del movimiento de la Generación Z salen a las calles.

La presencia policial será mínima

Al respecto, el secretario de seguridad afirmó que el protocolo permanece sin cambios y se busca que la presencia policial sea mínima, únicamente de acompañamiento, asimismo enfatizó en que se desea garantizar en plenitud el derecho a la expresión y manifestación".

El jefe de la policía capitalina añadió que se estará monitoreando la protesta anunciada por medio de las redes sociales, esto para calcular el número de efectivos que la acompañarán.

Te puede interesar: Zhenli Ye Gon obtiene amparo de juez federal

"Lo iremos viendo conforme se desarrolle la marcha, vamos viendo, lo estamos monitoreando constantemente y se irá concentrando personal si fuera necesario, pero en este momento estamos y atenderemos con la presencia mínima necesaria”, resaltó.

Un protocolo de contención

El jefe de policía reiteró que se trata de un protocolo absolutamente de contención, y se procurará que se respete y se dé espacio a la libre expresión en plenitud; asimismo invitó a la gente a que se conduzca de manera absolutamente pacífica, y aseguró que las autoridades se les estará acompañando desde luego y garantizando que así suceda.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

AS