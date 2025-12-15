Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el lunes 15 de diciembre de 2025

El clima en Monterrey para este lunes 15 de diciembre determina que estará con nubes con 13 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 14 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 11 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 9% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 82%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Martes 16 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Miércoles 17 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17

Jueves 18 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19

Viernes 19 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 19

Sábado 20 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18

Domingo 21 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

Lunes 22 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Guadalajara

Clima en Mazamitla

Clima en Cancún

Clima en Zapopan

Clima en El Salto

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tapalpa

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Chapala

Clima en Tonalá

Clima en Tlaquepaque

