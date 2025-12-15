Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el lunes 15 de diciembre de 2025

El clima en Monterrey para este lunes 15 de diciembre determina que estará con nubes con 13 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 14 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 11 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 9% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 82%.Martes 16 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12Miércoles 17 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17Jueves 18 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19Viernes 19 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 19Sábado 20 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18Domingo 21 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20Lunes 22 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Puerto Vallarta Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque