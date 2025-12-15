Lunes, 15 de Diciembre 2025

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el lunes 15 de diciembre de 2025

El clima en Monterrey para este lunes 15 de diciembre determina que estará con nubes con 13 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 14 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 11 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 9% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 82%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Martes 16 de diciembre de 2025: nubes, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Miércoles 17 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17

Jueves 18 de diciembre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19

Viernes 19 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 19

Sábado 20 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18

Domingo 21 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

Lunes 22 de diciembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 14

