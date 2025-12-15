Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el lunes 15 de diciembre de 2025

El clima en Cancún para este lunes 15 de diciembre determina que estará con lluvia ligera con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se establece, el clima presenta un 66% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 59%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 21 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Martes 16 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 22

Miércoles 17 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 21

Jueves 18 de diciembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 23

Viernes 19 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Sábado 20 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 24

Domingo 21 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Lunes 22 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

