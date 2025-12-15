Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 15 de diciembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este lunes 15 de diciembre prevé que estará con lluvia ligera con 14 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 14 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 8 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 70%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Martes 16 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 9

Miércoles 17 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 11

Jueves 18 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 10

Viernes 19 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 10

Sábado 20 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 11

Domingo 21 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 11

Lunes 22 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 15 y temperatura mínima de 11

