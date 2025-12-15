Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el lunes 15 de diciembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este lunes 15 de diciembre prevé que estará con lluvia ligera con 14 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 14 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 8 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 70%.Martes 16 de diciembre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 9Miércoles 17 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 11Jueves 18 de diciembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 10Viernes 19 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 10Sábado 20 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 11Domingo 21 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 11Lunes 22 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 15 y temperatura mínima de 11Clima en Monterrey Clima en Puerto Vallarta Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Cancún Clima en El Salto Clima en Chapala Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Mazamitla