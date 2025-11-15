Las movilizaciones por la demanda de seguridad se celebran en Michoacán, pero las demandas sobre la seguridad también han alcanzado las protestas en la Ciudad de México (CDMX), donde los familiares de Carlos Manzo han manifestado la indignación por su asesinato.

La abuela de Carlos Manzo, doña Raquel, acusó al diputado Leonel Godoy de ser el autor intelectual del asesinato de su nieto, el pasado 1 de noviembre.

En silla de ruedas participa en la marcha que avanza en estos momentos sobre Paseo de la Reforma, en dirección al Zócalo capitalino.

"Morena lo mandó matar y Godoy, el de Lázaro Cárdenas, el que fue gobernador", afirmó doña Raquel.

Y pidió que se investigue al diputado federal morenista por el homicidio del presidente municipal de Uruapan, Michoacán.

"Investiguen a Godoy, ahí mismo estaba Godoy y lo mandaron a matar. Yo estaba cerca, y yo decía: ¿por qué no viene, si quedamos de vernos? Cuando me dijeron, me empezó a temblar todo el cuerpo", contó doña Raquel.

Cientos de manifestantes marchan sobre Paseo de la Reforma, al grito de "Carlos no murió, el Gobierno lo mató".

Marchan por la paz y justicia este sábado en Michoacán

Las primeras manifestaciones y marchas por la paz, en Michoacán, arrancaron casi de manera simultánea en los municipios de Uruapan y Zamora.

En Uruapan, vestidos de blanco, los asistentes salieron de una plaza comercial y se dirigen al centro histórico.

En esa ciudad ubicada a 110 kilómetros de la capital michoacana, se realizará otra marcha convocada para salir del Paseo Lázaro Cárdenas, también a la Plaza Morelos, donde hace dos semanas fue asesinado a tiros el alcalde, Carlos Manzo Rodríguez.

En Zamora, la ciudadanía, también vestida de blanco, se congregó en la Glorieta 5 de Mayo y recorrió las principales avenidas, para llegar al centro de esa ciudad.

En ambas manifestaciones, los asistentes exigieron paz y también, justicia para Carlos Manzo.

La marcha programada en Morelia, está convocada a las 11 de la mañana en la Plaza Morelos, recorrerá Acueducto y avenida Madero Oriente, hasta llegar al Congreso del Estado y a Palacio de Gobierno.

