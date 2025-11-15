¿Cuál es la situación de las luciérnagas en México?

Existe una alerta en materia de biodiversidad en México: las luciérnagas están desapareciendo. Lo anterior, enciende las alarmas de ambientalistas que piden mayor responsabilidad a las autoridades y a la población en su cuidado. Esta es la situación:Las luciérnagas, protagonistas de uno de los espectáculos naturales más reconocibles y mágicos, se están apagando. Científicos y organizaciones ambientales alertan que sus poblaciones disminuyen a un ritmo preocupante, presionadas por la pérdida de hábitat, la contaminación lumínica y el avance de actividades humanas que alteran sus ciclos de vida.De acuerdo con información difundida por la reconocida organización ecologista y ambientalista, Greenpeace, hay tres amenazas principales que han sido identificadas por la ciencia como determinantes para el declive de las luciérnagas a nivel mundial:Además de las amenazas directas, el cambio climático agrava esta situación:De esta manera, la combinación de degradación de hábitat, más la contaminación lumínica, más los plaguicidas y el clima, pone en riesgo el ciclo biológico completo de estos únicos insectos.Una investigación de la UNAM arrojó que México es el segundo país del mundo con mayor diversidad de luciérnagas, contando con alrededor de 301 especies identificadas.Estas especies se concentran en tres grandes zonas del país: la región centro, el noroeste y la zona golfo-caribe.Dado su número y el papel ecológico que desempeñan -como control de plagas y como bioindicadores de salud ambiental-, resulta urgente proteger sus hábitats específicos.Actualmente, aunque no se cuenta con una cifra precisa de luciérnagas que quedan en el mundo, la evidencia científica sugiere que su disminución es creciente y acelerada; por lo que es de suma importancia tomar acción para proteger a la especie.Los seres humanos estamos apagando a las luciérnagas y nos necesitan. Para frenar la situación es urgente evitar la deforestación, el uso de plaguicidas y limitar la iluminación nocturna.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA