La temporada donde las enfermedades respiratorias se propagan ya llegó a México, ante esto, vacunas contra el COVID-19 son indispensables para la población, pero por ahora, la más actualizada no se encontrará a la venta al público y te contamos por qué:La empresa estadounidense Pfizer informó que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) no le ha autorizado la venta al público de su vacuna actualizada contra COVID-19.Por lo que solamente se están aplicando dosis de Pfizer en el sector público, en la Campaña Invernal de Vacunación 2025-2026, junto con la vacuna actualizada de la empresa Moderna."En el ámbito privado, la liberación de los lotes de vacuna para COVID-19, por parte de las autoridades regulatorias aún se encuentra en proceso. En Pfizer mantenemos una colaboración estrecha y permanente con dichas autoridades para avanzar en este procedimiento a la brevedad posible", expuso en un comunicado.La farmacéutica explicó que su biológico está actualizado y protege conta la variante de COVID-19 que circula actualmente, es decir, la denominada LP.8.1."La vacuna actualizada contra COVID-19, adaptada a la variante LP.8.1, se encuentra disponible en el sector público y se está aplicando de manera gratuita, conforme a lo anunciado por las autoridades de salud de México. Este avance representa un paso relevante de cara a la temporada invernal y al incremento de enfermedades respiratorias en la población", refirieron.El pasado 14 de octubre inició la Campaña Invernal de Vacunación, y se anunció que por primera vez el Gobierno federal aplicaría vacunas actualizadas contra COVID-19, de la empresa Moderna.Román Saglio, director de Alianzas Comerciales para América Latina de Moderna, detalló que la administración de Claudia Sheinbaum les compró alrededor de 10 millones de dosis; y hasta ese momento habían entregado 4 millones 800 mil dosis.La vacuna actualizada de Moderna con tecnología ARNm, también protege contra la variante LP.8. 1 de COVID-19.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA