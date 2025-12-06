Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 6 de diciembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este sábado 6 de diciembre anticipa que estará con lluvia ligera con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 48%.

Según se establece, el clima presenta un 57% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 9 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Domingo 7 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Lunes 8 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 12

Martes 9 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Miércoles 10 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Jueves 11 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Viernes 12 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Sábado 13 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 11

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tonalá

Clima en Zapopan

Clima en Cancún

Clima en Tapalpa

Clima en El Salto

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Mazamitla

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Monterrey

Clima en Tlaquepaque

Clima en Chapala

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Guadalajara

