Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 6 de diciembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este sábado 6 de diciembre anticipa que estará con lluvia ligera con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 48%.Según se establece, el clima presenta un 57% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 9 grados.Domingo 7 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12Lunes 8 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 12Martes 9 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13Miércoles 10 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13Jueves 11 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13Viernes 12 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13Sábado 13 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 11