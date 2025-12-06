Sábado, 06 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el sábado 6 de diciembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Ciudad de México

Por: Redacción web .

El clima en Ciudad de México para este sábado 6 de diciembre anticipa que estará con lluvia ligera con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 48%.

Según se establece, el clima presenta un 57% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 9 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Domingo 7 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

Lunes 8 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 12

Martes 9 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Miércoles 10 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Jueves 11 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Viernes 12 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13

Sábado 13 de diciembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 11

