Marcha del CNTE: ¿a qué hora empieza este 15 de mayo?

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizará este 15 de mayo, Día del Maestro, una jornada de movilizaciones en la Ciudad de México y distintos estados del país para exigir atención a sus demandas laborales, sindicales y de seguridad social.

La dirigencia de la CNTE explicó que esta movilización forma parte de una estrategia escalonada de protesta que ya ha incluido paros de 24, 48 y 72 horas en distintos estados del país, además de consultas y asambleas con las bases sindicales.

En la Ciudad de México, las concentraciones de los distintos contingentes comenzarán a las 9:00 horas en la Ex Normal Superior y se prevé que la marcha inicie a las 10:00.

La ruta establecida para la marcha de la CNTE es la siguiente:

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Eje Central Lázaro Cárdenas

Calle 5 de Mayo

Zócalo capitalino

Esta trayectoria hace prever afectaciones a la circulación y posibles cierres temporales en Paseo de la Reforma, avenida Juárez, Ribera de San Cosme, Eje Central, Circuito Interior, Centro Histórico, 5 de Mayo, Madero y 16 de Septiembre.

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Estados con manifestaciones de la CNTE

En Jalisco, los maestros se manifestarán en la Plaza de la Liberación, en Guadalajara, a las 10:00 horas. En Nuevo León, integrantes de la CNTE se concentrarán en el centro de Monterrey a las 11:00 horas.

También hay protestas programadas en Baja California, Hidalgo, Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Michoacán.

¿Cuáles son las demandas de la CNTE?

Derogación de la Ley del ISSSTE

Eliminación del sistema de jubilación por Afores

Jubilación por años de servicio: 28 años para mujeres y 30 para hombres

Cancelación de la reforma educativa

Aumento salarial del 100%

Homologación de prestaciones

Reinstalación de maestros cesados

CNTE anuncia plan de acción

Durante una conferencia de prensa realizada el miércoles, secretarios generales de diversas secciones de la Coordinadora señalaron que la Asamblea Nacional Representativa, convocada para el 16 de mayo, determinará el alcance de las próximas acciones, entre ellas la posible convocatoria a una huelga nacional.

Los dirigentes también advirtieron que dentro del plan de movilizaciones se prevé la instalación de plantones, concentraciones masivas y bloqueos en distintos puntos estratégicos del país, incluida la Ciudad de México.

Finalmente, aseguraron que mantienen diálogo con madres y padres de familia, así como con las comunidades escolares, para explicar los motivos de la protesta y obtener su respaldo. Según señalaron, sus demandas están vinculadas con la defensa de la educación pública y la garantía de un sistema de pensiones digno para las y los trabajadores de la educación.

