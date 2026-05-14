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Rutas cortadas y vías alternas por megamarcha de la CNTE en CDMX este 15 de mayo

Los educadores buscan que el Gobierno Federal atienda su numerosas peticiones, así como defender la dignidad de la clase trabajadora

Por: Alexia Desiree Lepe Lucas

La manifestación se llevará a cabo en el marco del Día del Maestro. ESPECIAL / FB / COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

La manifestación se llevará a cabo en el marco del Día del Maestro. ESPECIAL / FB / COORDINADORA NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN

Este viernes 15 de mayo, en el marco del Día del Trabajo, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tendrá una movilización en la Ciudad de México, provocando cierres en diferentes vialidades. Por ello, a continuación te detallamos cuáles serán las calles cerradas, a qué hora y las rutas alternas.

¿Cuál es el motivo de la marcha?

A través de sus redes sociales, la CNTE informó que este 15 de mayo habrá una megamarcha con el lema “no hay nada que celebrar”, ya que el Gobierno Federal no ha atendido las múltiples demandas del magisterio.

En el comunicado aseguró que “mientras el gobierno se esmera en el doble discurso, miles de maestras y maestros siguen enfrentando salarios insuficientes, jubilaciones inalcanzables, precarización laboral y un sistema que castiga la organización colectiva”.

De igual manera, mencionaron que dicha manifestación busca defender la educación pública así como la dignidad de la clase trabajadora.

Estas son las demandas del CNTE:

  • Mesa Nacional con la Presidenta
  • Derogación de la Reforma a la Ley ISSSTE de 2007
  • Eliminación del USICAMM
  • Respuesta al Pliego Petitorio de demandas de la CNTE
  • 100% de aumento salarial al sueldo base
  • Jubilación por años de servicio y cálculo de pensiones en salarios

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¿Cuáles serán las calles cerradas?

La movilización se llevará a cabo este viernes 15 de marzo del 2026 en punto de las 9:00 a.m. El punto de encuentro será en la Exnormal Superior en el Metro San Cosme de la Línea 2, (azul) que va de Cuatro Caminos a Tasqueña.

Asimismo, la megamarcha de la CNTE irá rumbo al Zócalo capitalino, y estas serán las calles afectadas:

  • Avenida Ribera de San Cosme
  • Calzada México-Tacuba
  • Paseo de la Reforma
  • Avenida Juárez
  • Eje Central Lázaro Cárdenas 
  • Calle 5 de Mayo

Además, se espera que al llegar al Zócalo de la CDMX los docentes lleven a cabo un mitin.

¿Cuáles son las rutas alternas?

Para evitar percances en los trayectos alrededor de la ciudad, especialmente en los alrededores del zócalo, se recomienda tomar estas vías alternas:

  • Circuito Interior
  • Eje 1 Norte y Eje 1 Oriente
  • Avenida Chapultepec
  • José María Izazaga
  • Fray Servando Teresa de Mier

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