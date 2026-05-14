Este viernes 15 de mayo, en el marco del Día del Trabajo, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tendrá una movilización en la Ciudad de México , provocando cierres en diferentes vialidades. Por ello, a continuación te detallamos cuáles serán las calles cerradas, a qué hora y las rutas alternas.

¿Cuál es el motivo de la marcha?

A través de sus redes sociales, la CNTE informó que este 15 de mayo habrá una megamarcha con el lema “no hay nada que celebrar”, ya que el Gobierno Federal no ha atendido las múltiples demandas del magisterio.

En el comunicado aseguró que “mientras el gobierno se esmera en el doble discurso, miles de maestras y maestros siguen enfrentando salarios insuficientes, jubilaciones inalcanzables, precarización laboral y un sistema que castiga la organización colectiva”.

De igual manera, mencionaron que dicha manifestación busca defender la educación pública así como la dignidad de la clase trabajadora.

Estas son las demandas del CNTE:

Mesa Nacional con la Presidenta

Derogación de la Reforma a la Ley ISSSTE de 2007

Eliminación del USICAMM

Respuesta al Pliego Petitorio de demandas de la CNTE

100% de aumento salarial al sueldo base

Jubilación por años de servicio y cálculo de pensiones en salarios

¿Cuáles serán las calles cerradas?

La movilización se llevará a cabo este viernes 15 de marzo del 2026 en punto de las 9:00 a.m. El punto de encuentro será en la Exnormal Superior en el Metro San Cosme de la Línea 2, (azul) que va de Cuatro Caminos a Tasqueña.

Asimismo, la megamarcha de la CNTE irá rumbo al Zócalo capitalino, y estas serán las calles afectadas:

Avenida Ribera de San Cosme

Calzada México-Tacuba

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Eje Central Lázaro Cárdenas

Calle 5 de Mayo

Además, se espera que al llegar al Zócalo de la CDMX los docentes lleven a cabo un mitin.

¿Cuáles son las rutas alternas?

Para evitar percances en los trayectos alrededor de la ciudad, especialmente en los alrededores del zócalo, se recomienda tomar estas vías alternas:

Circuito Interior

Eje 1 Norte y Eje 1 Oriente

Avenida Chapultepec

José María Izazaga

Fray Servando Teresa de Mier

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL