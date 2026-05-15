¿Descanso obligatorio? Esto dice la LFT sobre el Día del Maestro

El mes de mayo es ampliamente conocido por ser uno de los periodos con más días festivos y puentes en México. Sin embargo, la inminente llegada del Día del Maestro siempre genera una enorme confusión entre los trabajadores sobre si el 15 de mayo es realmente un día de descanso oficial.

Para resolver esta inquietud de manera definitiva, resulta fundamental consultar lo que establece la Ley Federal del Trabajo (LFT). Esta normativa oficial es la única encargada de regular los días feriados obligatorios, protegiendo así los derechos laborales y definiendo las obligaciones de todos los empleados y empleadores en el territorio nacional.

¿Qué dice la LFT sobre el descanso del 15 de mayo?

La respuesta directa y legal es no. El 15 de mayo no está catalogado en ningún artículo como un día de descanso obligatorio para la población trabajadora en general. Esto significa que todas las actividades comerciales, industriales y empresariales deben continuar operando con total normalidad durante esta jornada conmemorativa.

De acuerdo con la legislación laboral vigente, el único día de asueto obligatorio durante este quinto mes del año fue el 1 de mayo, fecha en que se conmemora el Día del Trabajo. Por lo tanto, si laboras en una oficina, fábrica o cualquier comercio ajeno a la educación, deberás presentarte a tu jornada habitual.

Al no ser considerado un día feriado oficial por las autoridades, tampoco existe la obligación patronal de otorgar un pago doble o triple a los empleados. Tu salario por trabajar este día será estrictamente el ordinario, sin ninguna compensación económica adicional por tratarse de una fecha especial en el calendario.

El esperado megapuente de la Secretaría de Educación Pública

Aunque los trabajadores del sector privado no tienen derecho a descansar, la historia es muy distinta y favorable para el ámbito educativo. La Secretaría de Educación Pública (SEP) sí contempla esta fecha como una suspensión oficial de labores docentes dentro de su calendario escolar vigente para el ciclo 2025-2026.

Gracias a esta disposición oficial, millones de estudiantes de educación básica, así como el personal docente y administrativo, podrán disfrutar de un merecido descanso. Al caer la fecha en día viernes, esta suspensión de actividades se traduce automáticamente en un muy atractivo megapuente de tres días consecutivos sin clases.

Las actividades en las aulas se suspenderán desde el viernes 15 de mayo y la comunidad estudiantil retomará sus labores hasta el lunes 18 de mayo. Esta medida aplica a nivel nacional para alumnos de preescolar, primaria, secundaria y también para algunas instituciones de educación superior que se rigen por calendarios similares.

Consejos para días feriados oficiales en México

Para que no te tome por sorpresa el calendario laboral y escolar del resto del año, te compartimos algunos puntos clave. Conocer tus derechos y las fechas exactas te ayudará a planear mejor tus próximos descansos, vacaciones o fines de semana largos en familia.

Revisa tu contrato: Algunos empleadores otorgan el día por contrato colectivo.

Algunos empleadores otorgan el día por contrato colectivo. Próximo feriado: El siguiente descanso obligatorio general será hasta el 16 de septiembre.

El siguiente descanso obligatorio general será hasta el 16 de septiembre. Sector educativo: Los alumnos tendrán otro puente el 29 de mayo por el Consejo Técnico Escolar.

Los alumnos tendrán otro puente el 29 de mayo por el Consejo Técnico Escolar. Diciembre: El 25 de diciembre es el último feriado del año.

¿Por qué celebramos a los maestros cada 15 de mayo?

La hermosa tradición de honrar a los docentes en nuestro país tiene raíces históricas muy profundas y significativas. Se celebra oficialmente desde el año 1917, gracias a una noble iniciativa que fue presentada ante el Congreso de la Unión por los entonces diputados mexicanos Benito Ramírez y Enrique Viesca.

Además, esta importante fecha coincide históricamente con la ratificación de San Juan Bautista de La Salle como patrono universal de los educadores, declarada por el Papa Pío XII. Este ilustre personaje dedicó toda su vida a la formación de maestros capacitados para enseñar a niños vulnerables y sin acceso a la educación.

CT