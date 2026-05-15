Hoy No Circula: Así aplica este viernes 15 de mayo en CDMX y Edomex

Este viernes 15 de mayo, la Ciudad de México y el área conurbada en el Edomex amanecieron con una calidad del aire mala, pero por debajo de los niveles que marcan la activación de contingencia ambiental, por lo que el programa Hoy No Circula se aplicará de manera normal.

¿Qué autos no circulan hoy?

Engomado azul

Terminación de placas 9 y 0

Hologramas 1 y 2

Están exentos de la restricción los vehículos de emergencia, el transporte público, los autos eléctricos o híbridos con holograma 0 o doble 0, las motocicletas y los automóviles con placas para personas con discapacidad.

Calidad del aire en la Ciudad de México hoy

La Dirección de Monitoreo Atmosférico informó en su reporte de las 6:00 horas que la calidad del aire en la capital del país era "mala", con un nivel de riesgo alto por la presencia de contaminantes PM₁₀.

La estación Villa de las Flores reportaba una mala calidad del aire, en tanto que en

Gustavo A. Madero, Merced, Santiago Acahualtepec, Xochimilco y Ajusco Medio era "aceptable". En el resto de estaciones la calidad del aire era buena.

La Dirección de Monitoreo Atmosférico actualiza cada hora la calidad del aire en el Valle de México, con el fin de alertar a la población y permitir la toma de decisiones oportunas si la contaminación representa un riesgo.

En la Zona Metropolitana del Valle de Toluca, por su parte, la estación Ixtlahuaca reportaba contaminación moderada, mientras que era baja en Toluca Centro, Calimaya. Metepec y Xalatlaco.

¿En qué municipios se aplica el programa Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula opera de las 5:00 a las 22:00 horas en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados del Estado de México: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

El programa también se aplica en las zonas metropolitanas de Toluca y Santiago Tianguistenco.

¿De cuánto es la multa por incumplir el programa Hoy No Circula?

Incumplir la restricción puede sancionarse con multas de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a entre 2 mil 346 y 3 mil 519 pesos.

