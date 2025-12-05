El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el país norteamericano atraviesa una etapa de ausencias públicas, denominada “hearing”, y la mayoría de las voces consideran que EU debe continuar con el tratado comercial.

“Hasta hoy no tengo, hasta este momento, ninguna señal que me diga que no se va a seguir adelante, o sea no te comentaría otra cosa más que eso, están los hearings funcionando. Aquí tengo el reporte de lo que se dijo hoy, quién dijo qué y me parece que el escenario que vamos a tener pues estamos en la ruta”, afirmó Ebrard en conferencia de prensa.

El secretario informó que en México también existe el consenso para continuar con el tratado comercial, y adelantó que en enero de 2026 entregarán un reporte con todas las aportaciones, y sólo falta la contribución del Senado de la República como resultado de su foro.

“En ese reporte hay varios casos, pero yo diría que hay un consenso en México, respecto a que debemos continuar”, finalizó.

