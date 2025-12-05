Viernes, 05 de Diciembre 2025

T-MEC seguirá y México avanza en revisión

El secretario de Economía, informó que en enero de 2026 se entregará un reporte con todas las aportaciones que brindarán apoyo en la continuidad del tratado comercial

Por: El Universal

Marcelo Ebrard afirmó que no hay señales de ruptura y prevalece el respaldo para mantener vigente el acuerdo comercial. AFP

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el país norteamericano atraviesa una etapa de ausencias públicas, denominada “hearing”, y la mayoría de las voces consideran que EU debe continuar con el tratado comercial.

“Hasta hoy no tengo, hasta este momento, ninguna señal que me diga que no se va a seguir adelante, o sea no te comentaría otra cosa más que eso, están los hearings funcionando. Aquí tengo el reporte de lo que se dijo hoy, quién dijo qué y me parece que el escenario que vamos a tener pues estamos en la ruta”, afirmó Ebrard en conferencia de prensa.

El secretario informó que en México también existe el consenso para continuar con el tratado comercial, y adelantó que en enero de 2026 entregarán un reporte con todas las aportaciones, y sólo falta la contribución del Senado de la República como resultado de su foro.

“En ese reporte hay varios casos, pero yo diría que hay un consenso en México, respecto a que debemos continuar”, finalizó.

