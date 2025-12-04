Semar mantiene operativos en Michoacán; aseguran armas y uniformes

En el marco del Plan Michoacán, la Marina Armada aseguró 136 cartuchos de diferentes calibres, cinco cámaras parasitas de videograbación y 12 uniformes tácticos apócrifos, en la comunidad de Huizontla, municipio de Chinicuila.

Se trata de la localidad donde en mayo de este año elementos navales abatieron a 12 sicarios de la célula delictiva de Abraham Jesús Amador Cano, alias "El Yogurt", presunto jefe regional del Cártel Nueva Generación (CNG), en Colima, Jalisco y Michoacán.

La Secretaría de Marina (Semar) informó que, durante un recorrido de vigilancia efectuado en Huizontla, en coordinación interinstitucional, fue avistada una persona, quién al notar la presencia del personal naval, mostró una actitud evasiva.

"En el sitio", señaló, "se localizaron 136 cartuchos de diferentes calibres, cinco cámaras parasitas de videograbación y 12 uniformes tácticos apócrifos".

En otra acción, en el puerto de Lázaro Cárd enas, el personal de la Armada visualizó una motocicleta abandonada, la cual, tras efectuarle revisión, se detectó que presentaba alteración del número de identificación vehicular. Por lo que fue asegurada y puesta a disposición ante las autoridades competentes, reportó la Semar en un comunicado.

"De esta manera, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, reafirma el compromiso para mantener la seguridad y combatir las actividades ilícitas, coadyuvando con autoridades de los tres órdenes de gobierno, a fin de mantener el orden público y garantizar el bienestar de las familias michoacanas", indicó.

