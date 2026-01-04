La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, aseguró que el proyecto que se autodenomina "la Cuarta Transformación" es el movimiento más fuerte de izquierda en estos momentos.

A través de sus redes sociales, Alcalde Luján enfatizó las razones por las que Morena se considera "el más fuerte del mundo".

La primera, dijo, es por la unidad interna que guarda el partido; la segunda, por el respaldo popular que han demostrado en las urnas; y la tercera, por tener líderes políticos sólidos e hizo referencia al expresidente Andrés Manuel López Obrador y a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

"Que se escuche fuerte y que se escuche claro: México ya no es tierra de conquista. Es una nación libre, independiente y soberana", afirmó en referencia a los dichos del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Donald Trump afirma que México es gobernado por cárteles

Trump dijo en una entrevista con Fox News, el pasado 3 de enero, que "México es gobernado por los cárteles" del crimen organizado y que en numerosas ocasiones le ha ofrecido a la Presidenta Claudia Sheinbaum su apoyo bélico para derrotar a estas organizaciones criminales.

Te puede interesar: Violencia en Sinaloa deja seis asesinatos; la mayoría en Culiacán

"Habrá que hacer algo con México", dijo el Presidente estadounidense al ser cuestionado sobre la situación mexicana, tras los bombardeos en Venezuela que llevaron a la detención del presidente de ese país, Nicolás Maduro.

De igual manera, la presidenta nacional de Morena adelantó que la noche de este domingo, en un programa del Canal Once, hablará sobre el tema.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV