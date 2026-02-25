CFE: Así puedes cambiar GRATIS el titular del recibo de luz en 2026

En 2026, uno de los procedimientos más importantes para los usuarios del servicio eléctrico en México es la actualización del nombre del titular en el recibo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Realizar este cambio oportunamente previene adeudos ajenos, conflictos legales y dificultades para gestionar reportes o nuevos servicios.La CFE recomienda actualizar la titularidad en los siguientes casos:Omitir el trámite puede derivar en recibos a nombre de terceros y complicaciones si existen adeudos ligados al domicilio.Presencial: acudir a una oficina comercial de la CFE, solicitar el formato de cambio de titularidad y entregar la documentación.En línea: ingresar al portal oficial de la CFE, elegir “Cambio de titularidad”, capturar los datos del nuevo responsable, adjuntar los documentos y enviar la solicitud. La confirmación llega por correo electrónico en un plazo estimado de tres a cinco días hábiles.Actualizar la titularidad es un paso sencillo que garantiza certeza administrativa y evita problemas futuros con el servicio eléctrico.SV