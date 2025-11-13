Lotería Nacional celebra 87 años de FSTSE con billete conmemorativo

La Lotería Nacional develó el billete conmemorativo del Sorteo Zodiaco No. 1728, celebrando el 87 Aniversario de la promulgación del Estatuto Jurídico de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE).

El evento contó con la presencia de Olivia Salomón, directora general de Lotería Nacional; David Kershenobich, secretario de Salud; y Marco Antonio García Ayala, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (FSTSE).

Te recomendamos: Senado alista cambios a Ley de Extorsión

Olivia Salomón resaltó que el billete conmemorativo es "una carta de gratitud del pueblo de México a sus trabajadoras y trabajadores ". Destacó que el Estatuto Jurídico, impulsado por el presidente Lázaro Cárdenas, cimentó justicia y dignidad para los servidores públicos, cruciales para el desarrollo del país, mencionó que la Presidenta Claudia Sheinbaum considera el servicio público una misión colectiva. Salomón también homenajeó a Joel Ayala Almeida, líder histórico de la FSTSE. Bajo el liderazgo de Marco Antonio García Ayala, la FSTSE consolida conquistas y guía la unidad y justicia laboral.

Marco Antonio García Ayala, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (FSTSE) y Olivia Salomón, directora general de Lotería Nacional. CORTESÍA

Reconocimiento al papel esencial de la FSTSE en el país

El secretario de Salud, David Kershenobich, reconoció la función vital de los trabajadores del Estado, quienes aseguran el funcionamiento institucional y señaló: "En ellos recae la confianza de millones de mexicanos que encuentran en el servicio público una respuesta a sus necesidades y un reflejo de la fortaleza de nuestro país".

Desde su creación el 5 de diciembre de 1938, la FSTSE ha sido un pilar fundamental en la defensa de derechos laborales y el fortalecimiento del servicio público. La Federación encarna la unidad y el compromiso, demostrando que el progreso nacional depende del esfuerzo conjunto entre el Estado y el Sindicato.

Marco Antonio García Ayala, presidente de la FSTSE, sostuvo que la conmemoración del 87 Aniversario del Estatuto Jurídico es un acto de memoria y compromiso para reconocer la lucha y los derechos plenos de quienes sirven al Estado. Enfatizó que "el Estatuto nació del pulso legítimo del pueblo y de la visión del presidente Lázaro Cárdenas". Reconoció a la Doctora Claudia Sheinbaum Pardo por su diálogo y compromiso con el bienestar de los trabajadores.

CORTESÍA

Detalles del Sorteo Zodiaco No. 1728

Cristóbal Arias Solís, Magistrado Presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, destacó la difusión de la conmemoración mediante dos millones de cachitos de la Lotería Nacional. Subrayó que este mensaje resalta el trabajo digno como derecho fundamental y el estatuto de la FSTSE como base de la certidumbre laboral.

El Sorteo Zodiaco No. 1728 se realizará el domingo 30 de noviembre a las 20:00 horas, con un Premio Mayor de 7 millones de pesos y una bolsa total de 24 millones de pesos. Los dos millones 400 mil cachitos ya están disponibles en puntos de venta nacionales y en miloteria.mx. El costo de la fracción es de 20 pesos, y la serie completa de 400 pesos. La transmisión en vivo estará en el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.

NA