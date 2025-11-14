Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 14 de noviembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este viernes 14 de noviembre informa que estará con nubes con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 29%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 7 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Sábado 15 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Domingo 16 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Lunes 17 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Martes 18 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Miércoles 19 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Jueves 20 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Viernes 21 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

