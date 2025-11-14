Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 14 de noviembre de 2025

El clima en Ciudad de México para este viernes 14 de noviembre informa que estará con nubes con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 29%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 7 grados.Sábado 15 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11Domingo 16 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Lunes 17 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Martes 18 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Miércoles 19 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Jueves 20 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Viernes 21 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Monterrey Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Puerto Vallarta Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Mazamitla Clima en El Salto Clima en Guadalajara Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en Chapala