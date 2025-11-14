Viernes, 14 de Noviembre 2025

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 14 de noviembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Ciudad de México

Por: Redacción web .

El clima en Ciudad de México para este viernes 14 de noviembre informa que estará con nubes con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 29%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 7 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Sábado 15 de noviembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11

Domingo 16 de noviembre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Lunes 17 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Martes 18 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Miércoles 19 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Jueves 20 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Viernes 21 de noviembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

