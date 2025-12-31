La Lotería Nacional cerrará su calendario de sorteos 2025 con uno de los eventos más esperados por los mexicanos: el Sorteo Magno de Fin de Año , una tradición que marca el inicio de las celebraciones de Año Nuevo y reparte millonarios premios en todo el país.

Para esta edición, la institución confirmó un Premio Mayor de 104 millones de pesos, lo que convierte al sorteo en uno de los más importantes del año y en el favorito de miles de participantes que buscan iniciar el 2026 con suerte.

¿Cuándo se realiza el Sorteo Magno de Fin de Año 2025?

El sorteo se llevará a cabo el miércoles 31 de diciembre de 2025, a partir de las 8:00 de la noche (hora del centro de México). El evento, que se transmite en vivo durante las últimas horas del año, contará con la participación de los tradicionales “niños gritones” y seguirá todos los protocolos oficiales de la Lotería Nacional.

Premio Mayor y formato del sorteo

El Premio Mayor asciende a 104 millones de pesos, distribuidos conforme al sistema de series. Cada serie incluye 20 cachitos del mismo número, y el sorteo contempla cuatro series por número, es decir, 80 cachitos en total. Si el número ganador tiene varios dueños, el premio se reparte proporcionalmente según el número de fracciones adquiridas.

Precio de los cachitos y cómo comprarlos

En esta edición se emitieron 60 mil números disponibles en todo el país.

Costo del cachito: 120 pesos.

Serie completa (20 cachitos): 2,400 pesos.

Los boletos pueden adquirirse en los puntos de venta autorizados, en la aplicación Mi Lotería, o directamente en el sitio web de la Lotería Nacional, donde es posible elegir un número específico o dejar que el sistema asigne uno al azar.

Compra aquí: https://miloteria.mx/boletoElectronico/MAGNO?sorteo=390

Tipos de premios disponibles

Además del premio principal, el sorteo incluye:

Premios directos a los números cantados durante el evento.

Premios por aproximación a los dos números más cercanos al ganador.

Premios por terminación, cuando las últimas cifras coinciden con los premios principales.

Reintegros, para los números cuya última cifra sea igual a la del premio mayor.

Este sistema busca que más participantes tengan oportunidad de ganar algún tipo de premio.

¿Cómo cobrar los premios?

El pago depende del monto obtenido:

Hasta $9,999.99: depósito directo en la cuenta digital en un máximo de 72 horas.

De $10,000 a $9,999,999.99: cobro en bancos autorizados dentro de los 60 días naturales posteriores al sorteo.

Más de $10 millones: pago ante notario público, a más tardar cinco días hábiles después de presentar el billete ganador.

Con este evento, la Lotería Nacional despide el 2025 reforzando una de las tradiciones más queridas de México: la ilusión de empezar el año con la suerte a favor.

EE