A inicios de 2025 Ximena Figueroa se volvió tema de conversación en redes sociales tras protagonizar uno de los episodios más comentados de la temporada de Reyes. Una fotografía que mostraba un tráiler cargado con más de 800 roscas de Reyes de Costco recorrió el internet, generando polémica entre quienes la consideraron una mujer emprendedora y quienes la acusaron de acaparar el producto.

Las roscas, adquiridas en una sucursal de Costco Guadalajara, fueron trasladadas al estado de Colima, donde Figueroa planeaba revenderlas a un precio mayor. En ese momento, el pan tradicional costaba alrededor de 379 pesos en tienda, pero ella lo ofrecía en 549 pesos, e incluso más en algunas zonas donde la demanda era alta.

La publicación de sus compras masivas provocó reacciones divididas. Algunos usuarios defendieron su estrategia como un ejemplo de negocio y oportunidad comercial, mientras otros la criticaron por limitar el acceso al producto para las familias que deseaban adquirir una rosca en Guadalajara.

¿Quién es Ximena Figueroa?

Figueroa, quien anteriormente fue candidata a diputada local por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Colima, ya era una figura conocida en redes, lo que amplificó el impacto de su acción . Su pasado político también llevó a que muchos cuestionaran la ética y sensibilidad social detrás de su emprendimiento, señalando que, por tratarse de una figura pública, estaba sujeta a un mayor nivel de escrutinio.

A pesar de la controversia, la influencer no emitió declaraciones públicas para explicar su decisión, aunque se especuló que el cargamento formaba parte de un negocio de reventa organizado ante el creciente interés por las roscas de Costco.

“Vamos por nuevo récord”, anuncia Ximena Figueroa en redes sociales

Y tal parece que piensa repetir la historia, pues el pasado 25 de diciembre, Figueroa volvió a activar sus redes sociales con un mensaje que recordó aquel episodio viral:

“Empezamos a levantar pedido ✍�� ¿Quién va a querer roscas del Costco? No te quedes sin la tuya �� $599. ¡Vamos por nuevo récord!”

Con un precio actual de 559 pesos por rosca, su nueva convocatoria ha revivido el debate sobre los límites entre el emprendimiento y el acaparamiento , mientras muchos se preguntan si, una vez más, volverá a vaciar los estantes de Costco en esta temporada de Reyes 2026.

