El pasado 14 de julio, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través del Registro Nacional de Detenciones, publicó la captura de Fernando de Jesús Ortiz Ávalos, alias "El Doctor". Medios de información han confirmado que se trata de uno de los operadores de " Los Viagras ", célula delictiva recientemente catalogada como terrorista por parte del gobierno de Estados Unidos.

Según las autoridades, la detención fue efectuada por la Policía Federal Ministerial en Apatzingán, Michoacán, y es el Ministerio Público quien ahora lo tiene a disposición.

ESPECIAL / Registro Nacional de Detenciones

El documento dicta que el presunto operador de la célula criminal se encuentra en las instalaciones de la Fiscalía de Morelia.

"Los Viagras"

"Los Viagras" es el nombre que designa a un grupo criminal de Michoacán, cuyo dirigente es Nicolás Sierra Santana, "El Gordo". Trafican metanfetaminas y cocaína y son conocidos por sus extorsiones a productores agrícolas y ganaderos, particularmente en Tierra Caliente. Habrían surgido tras la desmovilización de grupos de autodefensa en Michoacán en 2014, evolucionando a una organización delictiva .

La captura de "El Doctor" representaría la salida de uno de los operadores más relevantes dentro de "Los Viagras", pues se presume en diversas fuentes que es un elemento cercano a la cabeza de la organización.

Grupo terrorista: EU

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó al "Cartel de Juárez" y a "Los Viagras" como organizaciones terroristas extranjeras ; así lo informó en un aviso sobre designaciones relacionadas con la no proliferación y designaciones relacionadas con la lucha contra el terrorismo, publicado en la página de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC).

Hasta ahora, el gobierno del presidente Donald Trump ha designado oficialmente a seis cárteles mexicanos como Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designados.

Se trata de:

Cártel de Sinaloa

Cártel Nueva Generación (CNG)

Cártel del Noreste (anteriormente Los Zetas)

Cártel del Golfo

Cártel de Juárez

La Familia Michoacana

La clasificación como organizaciones terroristas extranjeras o transnacionales significa que estos grupos criminales son sujetos a sanciones financieras internacionales y congelamiento de activos, entre otras medidas.

Pero además, tiene implicaciones en las imputaciones que se presenten en los tribunales estadounidenses contra miembros de estos cárteles o socios de los mismos.

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FF