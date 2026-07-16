Un brote de ciclosporiasis que afecta a miles de personas en Estados Unidos podría extenderse a México durante la temporada de lluvias, advirtió el infectólogo Alejandro Macías. El especialista pidió extremar precauciones con algunas verduras que suelen consumirse crudas para reducir el riesgo de contagio.

El parásito Cyclospora cayetanensis, causante de la ciclosporiasis, mantiene en alerta a las autoridades sanitarias de Estados Unidos, donde el brote ya se ha extendido a 34 estados, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Ante este panorama, el infectólogo mexicano Alejandro Macías advirtió que las condiciones climáticas actuales hacen posible que los casos lleguen a México en las próximas semanas.

De acuerdo con el especialista, la combinación de temperatura y humedad propia de la temporada de lluvias favorece la propagación del parásito. Incluso señaló que ya ha atendido pacientes con esta infección en territorio mexicano, aunque hasta el momento no existe un reporte oficial de un brote relacionado con el que se registra en Estados Unidos.

¿Qué es la ciclosporiasis y cómo se transmite?

La ciclosporiasis es una enfermedad intestinal provocada por el parásito Cyclospora cayetanensis, el cual infecta el intestino delgado y ocasiona una diarrea acuosa intensa, conocida popularmente como "diarrea explosiva". También puede causar dolor abdominal, náuseas, fiebre, pérdida de apetito y fatiga.

A diferencia de otras enfermedades gastrointestinales, este parásito no se transmite de persona a persona. El contagio ocurre al consumir agua o alimentos contaminados con materia fecal que contiene el microorganismo. Antes de ser infeccioso, el parásito necesita permanecer aproximadamente una semana en el ambiente para completar su proceso de maduración.

Según los CDC, la investigación sobre el origen del brote continúa abierta y hasta ahora no se ha identificado una fuente única de contaminación.

Alejandro Macías advierte que las lluvias favorecen su llegada a México

En entrevista con Uno TV, el infectólogo Alejandro Macías explicó que las condiciones ambientales actuales representan un escenario propicio para que el parásito pueda presentarse en el país.

"Están dadas las circunstancias, sobre todo en la temperatura y en la humedad de los tiempos de lluvias. Es perfectamente posible que llegue", señaló el especialista.

Macías precisó que el brote registrado en Estados Unidos ha mostrado un crecimiento acelerado desde finales de junio y recordó que el parásito ya ha sido identificado anteriormente en México.

FACEBOOK/Dr.AlejandroMacias

Las verduras que recomienda vigilar

El especialista llamó la atención sobre algunos alimentos que presentan mayor riesgo debido a que suelen consumirse frescos o crudos y cuya estructura dificulta eliminar completamente el parásito si están contaminados.

Entre los principales vegetales señalados se encuentran:

Lechuga.

Cilantro.

Perejil.

Macías explicó que, aunque estos alimentos sean lavados cuidadosamente, la anatomía de sus hojas puede dificultar una descontaminación total cuando el parásito ya está presente. Por ello, recomendó adquirir estos productos únicamente en supermercados o establecimientos donde exista trazabilidad sobre su origen y evitar consumirlos crudos en puestos de comida de la vía pública.

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Más de mil 600 casos confirmados en Estados Unidos

Los CDC informaron que, desde mayo, se han confirmado mil 645 casos de ciclosporiasis en Estados Unidos, cifra que representa un aumento de cuatro veces respecto al mismo periodo de 2025. El brote afecta actualmente a 34 estados, mientras continúan las investigaciones para determinar el origen exacto de la contaminación.

Uno de los estados más afectados ha sido Michigan, donde se registró el mayor brote de su historia al pasar de alrededor de 50 casos anuales a casi mil contagios en pocas semanas.

La enfermedad puede durar semanas si no recibe el tratamiento adecuado

Alejandro Macías advirtió que la diarrea provocada por Cyclospora cayetanensis puede ser muy intensa y prolongarse durante varias semanas si no se identifica correctamente la causa.

Además de la diarrea acuosa, los pacientes pueden presentar:

Dolor abdominal.

Náuseas.

Fiebre.

Pérdida de apetito.

Fatiga.

En personas con enfermedades como VIH, cáncer o diabetes, la infección puede complicarse y, en casos poco frecuentes, llegar a ser grave.

El especialista advierte sobre un error frecuente en el tratamiento

Macías también alertó que uno de los errores más comunes consiste en administrar antibióticos como ciprofloxacina o metronidazol, medicamentos que no actúan contra este parásito. Según explicó, existe un tratamiento específico para la ciclosporiasis, pero únicamente puede indicarse después de identificar correctamente al agente causante mediante un diagnóstico adecuado.

¿Cómo reducir el riesgo de contagio?

Aunque el especialista pidió no caer en el pánico, sí recomendó reforzar las medidas de higiene alimentaria durante esta temporada.

Entre las principales recomendaciones destacan:

Comprar verduras en establecimientos con trazabilidad de origen.

Evitar consumir vegetales crudos en puestos de comida de la calle.

Lavar cuidadosamente frutas y verduras, aunque esto no elimina por completo el riesgo.

Cocinar los alimentos cuando sea posible, ya que temperaturas superiores a 70 °C destruyen el parásito.

Acudir al médico si la diarrea persiste o aparecen signos de deshidratación.

Por ahora, las autoridades sanitarias no han confirmado un brote asociado al registrado en Estados Unidos dentro de México. Sin embargo, la advertencia del infectólogo Alejandro Macías pone el foco en la importancia de mantener medidas de higiene con alimentos como la lechuga, el cilantro y el perejil, especialmente durante la temporada de lluvias, cuando las condiciones ambientales podrían favorecer la presencia de Cyclospora cayetanensis.

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