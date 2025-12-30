La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Mario Lindoro Elenes y Mario Alfredo Lindoro Navidad, suegro y cuñado, respectivamente, de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, identificado como líder de “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa.

A través de un comunicado, la FGR informó que un juez federal ratificó la prisión preventiva oficiosa contra ambos imputados, luego de que el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), presentara datos de prueba suficientes para acreditar su probable responsabilidad.

De acuerdo con la dependencia, a Mario Lindoro Elenes se le imputan delitos contra la salud en la modalidad de posesión simple de clorhidrato de metanfetamina, posesión de arma de fuego y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En tanto, Mario Alfredo Lindoro Navidad enfrenta cargos por delitos contra la salud por posesión simple de clorhidrato de metanfetamina y fentanilo, además de posesión de armas de fuego y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La FGR detalló que la detención de ambos se realizó el pasado 23 de diciembre en el municipio de Zapopan, Jalisco, como resultado de un operativo del Gabinete de Seguridad, en apoyo a elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), en coordinación con la propia Fiscalía.

Durante el operativo, las autoridades aseguraron siete bolsas con droga, cuatro armas de fuego cortas, cartuchos y cargadores, dos camionetas y un vehículo de alta gama, una motocicleta, equipos de telefonía móvil y dinero en efectivo. Ambos fueron identificados como presuntos operadores financieros de “Los Chapitos”.

Desde el pasado 25 de diciembre, los imputados permanecen recluidos en el penal federal de Puente Grande, luego de que un juez de control calificara de legal su detención y les dictara prisión preventiva oficiosa. Aunque su defensa solicitó la ampliación del plazo constitucional para reunir pruebas a su favor, este martes 30 de diciembre se resolvió su vinculación a proceso.

