A más de ocho años del sismo que sacudió a la CDMX en septiembre de 2017, las autoridades capitalinas llevan un 92% de avance en el programa de reconstrucción, con 20 mil 295 viviendas entregadas de un total de 22 mil 97 viviendas, dio a conocer el director general del Programa de Reconstrucción, Víctor Fabián Olvera Toledo.

Advirtió que el 7% de las viviendas que faltan por entregar están en proceso y, únicamente el 1% está por iniciar, este último porcentaje, dijo, son edificios que han tenido algún problema muy específico.

Este martes, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabezó la entrega de departamentos reconstruidos a damnificados en predios ubicados en Nicolás San Juan 304, en la colonia Narvarte Poniente y en la Calzada de San Antonio Abad 39, en la Obrera.

En el caso de la Calzada de San Antonio Abad 39, se trató de un inmueble que originalmente contaba con 16 viviendas que tuvieron daños estructurales. En el proceso de reconstrucción se respetó el metraje original -de 80 metros cuadrados- de las 16 familias originarias de este punto; y adicionalmente, se añadieron 44 viviendas más, dando así un total de 60 hogares, en beneficio de 240 personas.

Para esta obra se hizo una inversión de 78 millones 520 mil 173 pesos, esto es, alrededor de un millón 266 mil pesos por cada vivienda.

Al entregar las llaves de los departamentos a sus dueños, la mandataria capitalina aseveró que este conjunto habitacional es uno de los más importantes de la zona ya que es "moderno" y ayudará a regenerar este punto de la CDMX en donde se necesita de inversión social.

Recordó que en su administración se hará una inversión de 3 mil 700 millones de pesos para la reconstrucción, y prometió que, a más tardar en julio del próximo año, todos los damnificados regresarán a sus viviendas.

En su oportunidad, el secretario de Vivienda, Inti Muñoz Santini, informó que con esta entrega se concreta "el año de más importantes resultados" respecto a la política de vivienda en la ciudad.

Resaltó que en lo que va de la actual administración, de diciembre de 2024 a la fecha, se han invertido mil 500 millones de pesos en reconstrucción en la capital.

MV