Beca Rita Cetina: Fechas clave para el registro en primaria 2026

La Beca Rita Cetina 2026 se prepara para abrir su registro a inicios del próximo año y miles de madres, padres y tutores ya están atentos al proceso.Este apoyo económico se ha convertido en uno de los programas más solicitados por familias con estudiantes de nivel básico, especialmente por su esquema de montos que aumenta cuando hay más de un hijo inscrito.El programa entrega 1,900 pesos cada dos meses por familia. En caso de que en un hogar haya más de un estudiante, se agrega un extra de 700 pesos por cada hijo adicional.Así quedarían los apoyos:1 hijo inscrito: 1,900 pesos bimestrales 2 hijos inscritos: 2,600 pesos 3 hijos inscritos: 3,300 pesos Y así sucesivamenteEste esquema busca brindar un mayor alivio económico a hogares con varios estudiantes en primaria o secundaria.El proceso se dividirá en dos etapas según el grado escolar del estudiante, y se realizará completamente en línea:El trámite deberá realizarse desde la plataforma oficial del programa utilizando una cuenta Llave MX, por lo que se recomienda que el tutor la tenga activa antes de iniciar el proceso.