Miércoles, 31 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Beca Rita Cetina: Fechas clave para el registro en primaria 2026

Miles de madres, padres y tutores ya están atentos al proceso de la Beca Rita Cetina para 2026

Por: SUN .

Este apoyo económico se ha convertido en uno de los programas más solicitados por familias con estudiantes de nivel básico. ESPECIAL / PROGRAMAS PARA EL BIENESTAR

Este apoyo económico se ha convertido en uno de los programas más solicitados por familias con estudiantes de nivel básico. ESPECIAL / PROGRAMAS PARA EL BIENESTAR

La Beca Rita Cetina 2026 se prepara para abrir su registro a inicios del próximo año y miles de madres, padres y tutores ya están atentos al proceso.

Este apoyo económico se ha convertido en uno de los programas más solicitados por familias con estudiantes de nivel básico, especialmente por su esquema de montos que aumenta cuando hay más de un hijo inscrito.

¿De cuánto es la beca Rita Cetina 2026?

El programa entrega 1,900 pesos cada dos meses por familia. En caso de que en un hogar haya más de un estudiante, se agrega un extra de 700 pesos por cada hijo adicional.

LEE: Beca Rita Cetina: ¿Cuándo inician los registros para el 2026?

Así quedarían los apoyos:

1 hijo inscrito: 1,900 pesos bimestrales
2 hijos inscritos: 2,600 pesos
3 hijos inscritos: 3,300 pesos
Y así sucesivamente

Este esquema busca brindar un mayor alivio económico a hogares con varios estudiantes en primaria o secundaria.

Fechas clave para el registro en primaria 2026

El proceso se dividirá en dos etapas según el grado escolar del estudiante, y se realizará completamente en línea:

Te puede interesar: Pensión Bienestar 2026: Esto debes saber antes del primer cobro del año

  • Enero de 2026: para alumnos de 4°, 5° y 6° de primaria
  • Septiembre de 2026: para alumnos de 1°, 2° y 3°

¿Cómo registrarse en la Beca Rita Cetina 2026?

El trámite deberá realizarse desde la plataforma oficial del programa utilizando una cuenta Llave MX, por lo que se recomienda que el tutor la tenga activa antes de iniciar el proceso.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 

MV

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones