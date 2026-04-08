El Gobierno de México anunció el inicio de la credencialización del nuevo Servicio Universal de Salud, un proyecto que busca garantizar la atención médica para toda la población sin importar su afiliación institucional. El registro arrancará del 13 al 30 de abril y comenzará con personas de 85 años y más.

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó que en los próximos días se publicará el decreto presidencial que dará origen formal al modelo, cuyo objetivo es permitir que todos los mexicanos puedan atenderse en cualquiera de las instituciones públicas de salud: IMSS o ISSSTE.

“Es un paso histórico el que estamos dando. Queremos que cualquier mexicana o mexicano pueda acudir a la institución que necesite y ser atendido, sin importar su derechohabiencia”.

Como parte de la implementación, se desarrollará una base de datos compartida entre las instituciones y se desplegarán más de dos mil equipos para concretar el proceso de credencialización en todo el país.

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El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark García, explicó que esta credencial será el primer paso para acceder a los servicios médicos gratuitos en toda la red pública. Además, funcionará como identificación oficial y sustituirá de manera gradual los carnets actuales del IMSS y del ISSSTE.

La credencialización podrá realizarse en los dos mil 59 módulos de la Secretaría de Bienestar, cuyos puntos de atención podrán consultarse en el sitio oficial gob.mx/bienestar. El horario será de lunes a sábado, de las 09:00 a 17:00 horas.

Para completar el registro, las personas deberán presentar identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio reciente y un número telefónico de contacto. El proceso será gradual, organizado por rangos de edad y la letra inicial del primer apellido.

El programa prevé que, desde el 1 de enero de 2027, arranque la primera etapa del intercambio de servicios entre instituciones. Incluirá atención universal en urgencias, continuidad hospitalaria, manejo de embarazos de alto riesgo y aplicación de protocolos como Código Infarto y Código Cerebro. También contempla universalizar el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama, así como dar continuidad a terapias para enfermedades crónicas y complejas.

Durante el segundo semestre de 2027 se ampliará el intercambio a los servicios especializados, y para 2028 se proyecta consolidar el surtimiento universal de recetas, consultas de especialidad y hospitalización referenciada, además de fortalecer la atención primaria.

El sistema contará con una aplicación móvil con la que se consultará la versión digital de la credencial, verificar la derechohabiencia en tiempo real y ubicar unidades médicas. En 2027, se incorporarán funciones como gestión de citas, historial clínico digital, seguimiento de programas de salud y servicios de teleconsulta con apoyo de inteligencia artificial.

Con este proyecto, el Gobierno federal busca avanzar hacia un modelo de atención médica más eficiente, equitativo e integrado, con la meta de lograr el acceso universal a los servicios de salud en los próximos años.

CT