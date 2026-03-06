Lobo mexicano tiene nuevo hogar en San Juan de Aragón

El Centro de Conservación de la Vida Silvestre de San Juan de Aragón anunció la apertura de un nuevo espacio destinado al resguardo del lobo mexicano (Canis lupus baileyi), especie considerada una de las más amenazadas de Norteamérica. De forma paralela, el recinto recibió a una nueva pareja con fines reproductivos como parte de los esfuerzos para fortalecer la conservación de esta subespecie, informó la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México.

De acuerdo con la dependencia, el nuevo hábitat se encuentra ubicado en una zona restringida al público para garantizar condiciones adecuadas de tranquilidad y adaptación para los animales. El espacio comenzó a operar con la llegada de un macho proveniente del Santuario Extinción Cero y una hembra procedente del Centro de Conservación de la Vida Silvestre de Coyotes, con la finalidad de conformar una nueva pareja reproductiva.

Las autoridades esperan que durante la actual temporada reproductiva sea posible registrar una nueva camada que contribuya al programa de recuperación de la especie.

Las adecuaciones del recinto

La adecuación del recinto fue posible gracias al apoyo de la Fundación Coppel, a través del Fideicomiso ProZoo, que financió las obras necesarias para acondicionar el espacio. El nuevo hogar cuenta con dos casetas nocturnas, una madriguera, bebederos y un entorno natural diseñado para favorecer el bienestar de los ejemplares y facilitar su proceso de adaptación como pareja.

La Sedema destacó que la incorporación de estos ejemplares en el Centro de Conservación de la Vida Silvestre de San Juan de Aragón representa un avance relevante en la recuperación del lobo mexicano, ya que este centro cuenta con dos espacios fuera de la vista de los visitantes y uno visible al público.

La dependencia explicó que el albergue recientemente rehabilitado y adaptado cumple con las necesidades del Programa de Conservación Binacional del Lobo Mexicano, México - Estados Unidos. "Con este nuevo recinto se fortalecen las acciones del Programa de Conservación Binacional del Lobo Mexicano para asegurar poblaciones sanas y viables a largo plazo".

Los frutos del programa de conservación

Remarcó que la Dirección General de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre de la Ciudad de México, a través de los Centros de Conservación de la Vida Silvestre de Chapultepec, San Juan de Aragón y Los Coyotes, ha participado de manera ininterrumpida desde 1978 en el Programa de Conservación Binacional del Lobo Mexicano.

Esta labor ha permitido el nacimiento de 200 crías, consolidando a los Centros de Conservación de la Ciudad de México como un pilar fundamental para la recuperación de la especie.

Subrayó que, como resultado de estos esfuerzos, en 2019 el lobo mexicano fue reclasificado al pasar de la categoría de "probablemente extinto en vida silvestre" a "en peligro de extinción" , lo que representa un avance significativo en la restauración de la vida silvestre en México.

Derivado de los acuerdos establecidos durante la XXXI Reunión Binacional México–EU del Programa para la Recuperación del Lobo Mexicano, Saving Animals From Extinction (MWSAFE) 2025, celebrada en el Centro de Conservación de la Vida Silvestre de Chapultepec del 30 de julio al 2 de agosto de 2025, se emitieron recomendaciones para los movimientos nacionales e internacionales de ejemplares durante la temporada reproductiva 2025–2026.

En este marco, se solicitó la colaboración de la Dirección General de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre para recibir una de las tres parejas activamente reproductivas de este año, la cual sería albergada en un nuevo recinto fuera de la vista de los visitantes en el Centro de Conservación de la Vida Silvestre de San Juan de Aragón.

