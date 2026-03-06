Un intenso incendio ocurrido este viernes en la zona turística de Punta Zicatela, en Puerto Escondido, Oaxaca, provocó importantes daños materiales al arrasar con decenas de establecimientos, entre ellos restaurantes, bares y negocios de servicios. A pesar de la magnitud del siniestro, no se reportaron personas lesionadas.

El gobernador del Estado, Salomón Jara, informó que el fuego fue finalmente controlado por los cuerpos de emergencia, quienes lograron contener las llamas y evitar que el incidente dejara víctimas.

"Nuestro Gobierno mantiene el acompañamiento y el respaldo a comerciantes y prestadores de servicios turísticos que se vieron afectados tras el lamentable incendio de este viernes", aseguró Jara en un mensaje en X.

Según los primeros reportes, alrededor de 70 establecimientos turísticos fueron destruidos o gravemente dañados , luego de que las llamas se propagaron rápidamente entre palapas, restaurantes, cabañas y locales hechos en gran parte de madera y palma.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que ya se iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas del siniestro.

Los primeros peritajes señalan que el incendio pudo haberse originado por una posible falla en la instalación eléctrica de uno de los locales, lo cual sigue en proceso de investigación, precisó la dependencia.

"Los trabajos periciales realizados en el lugar, establecen que no se han identificado indicios de aceleradores, combustibles ni de alguna sustancia que sugiera que el incendio haya sido provocado", puntualizó la fiscalía.

Las autoridades aún no han informado sobre las pérdidas económicas por el siniestro, luego de que muchos negocios quedaran en pérdida total, según reportes de medios locales.

Se estima que alrededor de 200 trabajadores dependen de esos comercios, ubicados en la zona turística de Puerto Escondido, uno de los destinos más visitados de la costa de Oaxaca.

