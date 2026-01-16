Los Charros de Jalisco se pusieron a una victoria de la final de la temporada 2025-26 de la Liga Mexicana del Pacífico al vencer 4-2 a los Águilas de Mexicali en el cuarto juego de la serie semifinal, disputado en el estadio Nido de los Águilas.

La novena jalisciense mostró carácter como visitante y supo capitalizar sus oportunidades ofensivas, además de apoyarse en un sólido trabajo de su pitcheo para contener a unos Águilas que intentaron reaccionar en la parte final del encuentro.

Por segunda apertura consecutiva, Ronald Medrano fue clave para que los Charros consiguieran un triunfo vital en sus aspiraciones por el bicampeonato. El nicaragüense destacó sobre la lomita, ya que durante seis entradas completas nulificó a la ofensiva cachanilla al registrar apenas dos imparables y cuatro pasaportes.

Mientras que, del lado de Mexicali, Mark Simon también presentó una sobresaliente labor en las primeras entradas. Sin embargo, no pudo ser consistente en sus lanzamientos y, en la parte alta del cuarto rollo, se vio sorprendido por un sencillo productor de Tirso Ornelas que mandó a su hermano Julián al plato para romper con el cero.

Al siguiente turno, Connor Hollis también se sumó a la fiesta ofensiva bateando otro sencillo que impulsó a Mateo Gil al plato. Y, luego de que Cade Gotta fallara en su fildeo, Tirso consiguió llegar a tierra prometida para triplicar la ventaja a favor de los visitantes, provocando que Simon fuera relevado.

La rayita definitiva para Jalisco se consiguió en el sexto capítulo con Reynaldo Rodríguez conectando una línea de out que terminó con el menor de los Ornelas acumulando su segunda anotación del encuentro.

Si los caporales querían ganar, su bullpen no podía fallar. El primero en presentarse fue Miguel Aguilar, quien también mantuvo a raya a los Águilas. Pero, cuando se subió Gerardo Reyes, Mexicali encontró una luz de esperanza con Estevan Florial volando la pelota fuera del diamante del juego.

Ante el momento de mayor agobio, el cerrador Trevor Clifton fue llamado para apagar el incendio. No obstante, su labor se complicó tras otorgar una base por bolas y permitir un sencillo. Alex Mejía elevó de sacrificio para que Mexicali recortara aún más la distancia en la pizarra, pero un roletazo de Moisés Gutiérrez y una gran intervención defensiva de Reynaldo Rodríguez terminaron por sepultar las ilusiones de los fronterizos.

Este viernes 16 de enero, los Charros buscarán su cuarta victoria ante Mexicali para tratar de clasificarse a la final, instancia en la que ya están instalados los Tomateros de Culiacán.