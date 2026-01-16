Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el viernes 16 de enero de 2026

El clima en Cancún para este viernes 16 de enero anticipa que estará con nubes dispersas con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 15% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 59%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Sábado 17 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 20

Domingo 18 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 21

Lunes 19 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 20

Martes 20 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 19

Miércoles 21 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 22

Jueves 22 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 23

Viernes 23 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Zapopan

Clima en Tonalá

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Chapala

Clima en Monterrey

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Mazamitla

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Ciudad de México

Clima en Guadalajara

Clima en Tapalpa

Clima en El Salto

