Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 16 de enero de 2026

El clima en Monterrey para este viernes 16 de enero prevé que estará con nubes con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 25%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 11 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Sábado 17 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Domingo 18 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 10

Lunes 19 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Martes 20 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 16

Miércoles 21 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Jueves 22 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19

Viernes 23 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

