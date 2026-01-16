Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 16 de enero de 2026

El clima en Monterrey para este viernes 16 de enero prevé que estará con nubes con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 25%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 11 grados.Sábado 17 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13Domingo 18 de enero de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 16 y temperatura mínima de 10Lunes 19 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11Martes 20 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 16Miércoles 21 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16Jueves 22 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19Viernes 23 de enero de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en Ciudad de México Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en El Salto Clima en Puerto Vallarta Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan