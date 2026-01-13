Ronald Medrano, del tropiezo a la reivindicación con Charros

El nicaragüense Ronald Medrano ha sido uno de los hombres clave para que los Charros de Jalisco se mantengan con vida en la temporada 2025-26 de la Liga Mexicana del Pacífico. Contra los Naranjeros de Hermosillo, se adjudicó la victoria en el último juego de la serie y le otorgó el pase a Semifinales a la novena albiazul.

Sin embargo, el lanzador derecho no sólo ha vivido momentos de dulzura en esta postemporada; le tocó reponerse de un segundo encuentro para el olvido ante los hermosillenses en el que toleró siete anotaciones en menos de dos entradas y su fortaleza mental tuvo que salir al rescate para reivindicarse frente a la afición tapatía.

“Siempre he dicho que el béisbol es de ajustes . Simplemente en el primer juego que me tocó lanzar, no hice los ajustes necesarios para caminar en el juego y, mentalmente, debía pensar en eso, llegar al terreno, trabajar y ejecutar lo que tenía que hacer. Estuve enfocado desde el día antes que me tocaba lanzar en el sexto juego. Comencé a trabajar mi mente y gracias a dios, hice los ajustes necesarios para imponerme en el juego y ayudar al equipo a buscar el gane.”

“Estuve trabajando para ejecutar los pitcheos cuando tenía que hacerlo, siguiendo también los consejos que me daban los coaches. Fue un trabajo en equipo porque salieron los batazos claves en la en los momentos más oportunos, y yo creo que hice los pitcheos claves en los momentos que era necesario”, señaló Medrano.

El reto actual

Ahora, frente a los Águilas de Mexicali, Ronald será el encargado de abrir el cuarto compromiso, el cual podría resultar decisivo para que Jalisco avance a la gran final . Los caporales llegan con ventaja de 2-0 en la serie y, de ganar, asegurarían su boleto a la Serie del Caribe. Por ello, el pitcher habló sobre cuál considera que será la principal fortaleza del equipo para conseguir la clasificación.

“Creo que para mí va a ser el trabajar como equipo, todos en conjunto como lo hemos hecho a lo largo de toda la temporada. Cada uno, poniendo su granito de arena, creo que para mí esa va a ser la clave. La unión que tenemos como equipo es la clave que nos va a llevar al bicampeonato, ese es el secreto”, culminó el lanzador.

Jalisco en Mexicali

Juego 3

Miércoles 14 de enero | 21:30 horas

Pitcher abridor de los Charros: Luis Iván Rodríguez

Juego 4

Jueves 15 de enero | 21:30 horas

Pitcher abridor de los Charros: Ronald Medrano

Juego 5* (En caso de ser necesario)

Viernes 16 de enero | 21:30 horas

Con lanzador abridor por definir

