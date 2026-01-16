Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el viernes 16 de enero de 2026

El clima en Ciudad de México para este viernes 16 de enero informa que estará con lluvia moderada con 18 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 19 grados.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 9 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 44%.Sábado 17 de enero de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 17 y temperatura mínima de 11Domingo 18 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 14 y temperatura mínima de 10Lunes 19 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 7Martes 20 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 10Miércoles 21 de enero de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 10Jueves 22 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11Viernes 23 de enero de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Puerto Vallarta Clima en Cancún Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en Zapopan Clima en El Salto