Lluvias en CDMX darán tregua estos días de la semana

El clima del país ha experimentado variaciones drásticas durante los últimos días, y la jornada de hoy no será la excepción a esta tendencia meteorológica. Este martes 12 de mayo de 2026, el país registrará marcados contrastes atmosféricos que afectarán de manera distinta a cada región, brindando un respiro a los habitantes de la capital mientras otras zonas enfrentan precipitaciones.

El avance del frente frío 50 y su impacto nacional

De acuerdo con los reportes oficiales, el frente frío 50 se extenderá sobre el norte y occidente del Golfo de México; su presencia genera una alteración significativa en las temperaturas y en la presión atmosférica, provocando cielos nublados y rachas de viento.

Sin embargo, este sistema frontal no actúa de manera aislada en la geografía mexicana, sino que interactúa con otros factores climáticos de gran relevancia que pueden aumentar la probabilidad de desarrollar nubosidad densa y el incremento en la probabilidad de precipitaciones fuertes.

A esta compleja interacción se suma el constante ingreso de humedad procedente del océano, un factor que alimenta las condiciones de lluvia en las regiones afectadas por el canal de baja presión. Mientras el aire frío del sistema frontal genera tormentas que mantendrán en alerta a diversas poblaciones costeras y del sur.

¿Por qué la Ciudad de México tendrá una pausa de las precipitaciones?

Para los habitantes de la Ciudad de México (CDMX), esta configuración atmosférica representa una excelente noticia, ya que la concentración de las lluvias en el oriente y sureste permitirá una tregua en la capital. Esto significa que los capitalinos podrán disfrutar de jornadas más secas y estables.

Según los datos proporcionados por la plataforma especializada Meteored, el comportamiento de estos sistemas meteorológicos confirma que la capital del país quedará temporalmente fuera del área de mayor impacto pluvial. Los modelos de pronóstico indican que, aunque podrían presentarse algunos nublados dispersos, la intensidad y frecuencia de las lluvias se reducirán drásticamente en comparación con las semanas anteriores. Esta información resulta fundamental para la planificación diaria de millones de personas que transitan por la metrópoli.

De acuerdo a Meteored, la lluvia dará tregua el jueves, viernes y sábado.

Clima de la semana en CDMX

La tregua en la capital es un efecto directo de la actual posición del Frente Frío 50, pero conforme este sistema continúe su trayectoria y se disipe, las condiciones podrían volver a modificarse. Por ello, los expertos recomiendan no bajar la guardia y mantenerse informados sobre la evolución de la atmósfera.

Te puede interesar: En este estado de México sí habrá cambios en el Calendario Escolar

Recomendaciones clave para enfrentar los cambios de clima

Ante este panorama de contrastes, es vital tomar precauciones; se recomienda seguir las siguientes indicaciones:

Aprovecha la tregua en la capital para realizar mantenimiento en el hogar. Segundo, vigila los cambios bruscos de temperatura durante las mañanas. Tercero, mantén precaución en el sureste si viajas, debido a las tormentas; y cuarto, consulta fuentes oficiales constantemente.

Estas acciones te permitirán adaptarte a las condiciones de este martes 12 de mayo de 2026 sin contratiempos ni sorpresas desagradables. Mantente atento a los próximos reportes del Servicio Meteorológico Nacional y disfruta de estos días, siempre con la precaución que exige la actual temporada de transición meteorológica.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS