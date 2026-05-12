El clima en México ha tenido cambios durante los últimos días y hoy no será diferente. Este martes 12 de mayo de 2026, el país experimentará contrastes. Por un lado, el Frente Frío 50 avanza, y por otro, un canal de baja presión que trae consigo humedad procedente del océano.

Si te preguntas por qué debes salir con paraguas, la respuesta la ofrece el más reciente reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependencia de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

¿Qué está provocando las condiciones de clima actuales?

El principal responsable de las lluvias que se esperan este día es el Frente Frío 50, el cual se extenderá sobre el norte y occidente del Golfo de México hasta llegar al oriente del país. Este sistema frontal no viene solo. Se encuentra interactuando de manera directa con un canal de baja presión ubicado en el sureste mexicano y con la constante entrada de humedad proveniente del océano Pacífico y el mar Caribe.

El resultado de esta mezcla es un choque de masas de aire que generará desde lluvias puntuales torrenciales hasta tormentas eléctricas severas y posible caída de granizo en diversas regiones de la República Mexicana. De acuerdo con el reporte del SMN, estos efectos se sentirán con mayor intensidad durante la tarde y noche de este 12 de mayo.

ESPECIAL / Conagua

¿Dónde lloverá hoy martes?

El pronóstico general del clima para hoy indica que la masa de aire frío asociada al frente traerá un esperado refrescamiento en las temperaturas para los habitantes del norte, noreste, oriente y centro de México.

Los estados donde se prevén lluvias son:

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Jalisco (este), Michoacán (norte y oeste), Guanajuato (sur y suroeste), Hidalgo (este y noreste), Puebla (norte), Estado de México (norte y suroeste), Guerrero (norte, centro y este), Oaxaca (norte, este y oeste), Chiapas (noroeste, norte y sur), Veracruz (norte) y Tabasco (sur).

(este), Michoacán (norte y oeste), Guanajuato (sur y suroeste), Hidalgo (este y noreste), Puebla (norte), Estado de México (norte y suroeste), Guerrero (norte, centro y este), Oaxaca (norte, este y oeste), Chiapas (noroeste, norte y sur), Veracruz (norte) y Tabasco (sur). Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Coahuila, Nuevo León , Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Nayarit, Colima, Querétaro, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México , Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Chihuahua, Coahuila, , Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Nayarit, Colima, Querétaro, Tlaxcala, Morelos, , Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora y Sinaloa.

Mantente alerta a los cambios de clima

Estar informado a través de fuentes oficiales como el SMN no solo te ayuda a planear tu rutina diaria, sino que puede salvar vidas ante eventos extremos.

Las rachas de viento que acompañan al Frente Frío 50 podrían derribar árboles, cableado eléctrico o anuncios publicitarios. Por su parte, las granizadas representan un riesgo inminente para los automovilistas en carretera y para los cultivos agrícolas de la región central.

Recuerda que las condiciones pueden variar drásticamente dependiendo de tu ubicación exacta. Consultar el pronóstico extendido de la Conagua te permitirá anticipar tus actividades de la semana. Mantente atento a las actualizaciones de Protección Civil en tu localidad y no subestimes la fuerza de la naturaleza.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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