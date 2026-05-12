La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, anunció este martes 12 de mayo que el partido guinda iniciará un proceso de juicio político para desaforar a la gobernadora de Chihuahua, la panista María Eugenia Campos Galván, por comprometer la estrategia de seguridad del estado, infringiendo leyes mexicanas y tratados internacionales en materia de cooperación con agencias de seguridad extranjeras, tras la muerte de dos agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés).

Responsabilizan a Campos de lo que pasa en Chihuahua

En conferencia de prensa desde la entidad, Ariadna Montiel afirmó que por parte del gobierno de Chihuahua, que encabeza Maru Campos, no se asiste a la mesa de seguridad nacional que se lleva a cabo desde el Gobierno Federal, por lo que responsabilizó directamente al gobierno de Maru Campos de lo que sucede en materia de seguridad en el estado.

"Lo que aquí ha ocurrido es que se han infringido las leyes nacionales e internacionales. Nosotros mantenemos un esquema de cooperación –México con Estados Unidos– en materia de cooperación y estrategias, pero estableciendo claramente que la operación en territorio solo es de México y de sus instituciones de seguridad. Por eso, nosotros vamos a pedir el juicio político, pero lo vamos a acompañar de la movilización social", apuntó Ariadna Montiel.

En la misma rueda de prensa, la que fuera la secretaria del Bienestar hasta hace apenas unas semanas, convocó a las personas a una marcha este sábado a las 16:00 horas en la capital del país. Más tarde, en sus redes sociales apareció la cita para los interesados.

X / @A_MontielR

Postura del gobierno federal

El gobierno federal ha sido enfático en su postura frente a este incidente. El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aclaró que la ley mexicana prohíbe operaciones de agentes extranjeros en campo y que la colaboración se limita al intercambio de información.

Asimismo, el secretario de Seguridad señaló que la gobernadora Maru Campos le aseguró no tener conocimiento del operativo. Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que permitir la participación de agencias extranjeras en operativos anticrimen representa una violación directa a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional.

*Con información de SUN

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