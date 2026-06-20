SMN alerta por precipitaciones fuertes, vientos y granizo en varios estados del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que gran parte del territorio mexicano registrará lluvias de fuertes a intensas durante los próximos cuatro días debido a la interacción de varios sistemas atmosféricos, entre ellos canales de baja presión, ondas tropicales e ingreso de humedad proveniente del Pacífico, el Golfo de México y el Mar Caribe.

Occidente y centro del país, bajo las lluvias más severas

Entre sábado y domingo se esperan precipitaciones intensas en zonas de Zacatecas, Nayarit y Jalisco , donde podrían acumularse entre 75 y 150 milímetros de lluvia. Además, estados como Sinaloa, Durango, Aguascalientes, San Luis Potosí, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas registrarán lluvias muy fuertes.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, caída de granizo y rachas de viento, condiciones que aumentan el riesgo de deslaves, inundaciones, encharcamientos y crecidas de ríos y arroyos.

Persistirán las tormentas durante la próxima semana

Para el periodo comprendido entre el lunes 22 y el miércoles 24 de junio, el pronóstico indica que las lluvias continuarán en buena parte del país. Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Veracruz concentrarán los eventos más intensos, mientras que Michoacán, Estado de México y Puebla registrarán acumulados muy significativos.

Además, el miércoles se prevé la aproximación de la onda tropical número 10 a la península de Yucatán y al sureste mexicano , fenómeno que reforzará las condiciones para lluvias en esas regiones.

También llegará una onda de calor al norte

Mientras las lluvias dominan el centro, occidente y sur del país, el norte y noroeste enfrentarán temperaturas extremas. A partir del domingo iniciará una onda de calor en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango y Coahuila.

Las temperaturas máximas podrían superar los 45 grados Celsius en zonas de Baja California y Sonora hacia mediados de la semana, mientras que en varios estados del norte se mantendrán valores entre 40 y 45 grados.

El SMN recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales, ya que las lluvias intensas y los fuertes vientos podrían provocar afectaciones en caminos, zonas urbanas y comunidades cercanas a cauces y laderas.

SV