Sheinbaum impulsa el maíz nativo y critica dependencia de semillas comerciales

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que los gobiernos de la Cuarta Transformación mantienen como eje central la defensa de la soberanía del país en diversos sectores, que van desde la producción de alimentos y la energía, hasta el ámbito cultural . En ese sentido, subrayó la importancia de proteger el maíz nativo como un elemento clave de la identidad nacional y de la capacidad de autosuficiencia de México.

Durante una reunión con productores agrícolas en el municipio de Pijijiapan, la mandataria explicó que el programa “El Maíz es la Raíz” está orientado a fortalecer las condiciones de vida en el campo, además de reducir la dependencia del país respecto a semillas controladas por grandes empresas transnacionales.

Importancia del maíz nativo frente a la dependencia de semillas comerciales

“Conservar el maíz nativo quiere decir también defender la soberanía, porque la soberanía no solamente es el pueblo de México defendiendo su territorio; también quiere decir que haya soberanía alimentaria”, afirmó.

Sheinbaum advirtió que el avance de las semillas híbridas puede generar dependencia económica entre los campesinos, por lo que consideró fundamental preservar las variedades nativas para garantizar la autonomía del país.

“Si nosotros nos seguimos con puro maíz híbrido, ¿qué va a pasar? La gente va a depender de comprar semillas y quienes venden las semillas son unas cuantas empresas”, indicó.

En ese sentido, señaló que la pérdida del maíz nativo también implicaría un impacto en la identidad nacional y en la soberanía alimentaria.

“Si no tuviéramos el maíz nativo, perderíamos una buena parte de la soberanía alimentaria, de lo que somos como mexicanas y mexicanos”, dijo.

La soberanía como eje alimentario, energético y cultural del país

Además, destacó que la Cuarta Transformación impulsa la defensa de la soberanía en todas sus formas, no solo en lo alimentario.

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“La soberanía también es soberanía energética, soberanía cultural y soberanía alimentaria. Por eso nosotros, que somos parte de la Cuarta Transformación, defendemos la soberanía de todas las maneras posibles”, expresó.

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