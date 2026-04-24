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Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 24 de abril de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Monterrey

Por: Redacción web .

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 24 de abril de 2026

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 24 de abril de 2026

El clima en Monterrey para este viernes 24 de abril informa que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 21 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Sábado 25 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24

Domingo 26 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 23

Lunes 27 de abril de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 25

Martes 28 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 25

Miércoles 29 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 25

Jueves 30 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24

Viernes 1 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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