Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el viernes 24 de abril de 2026

El clima en Monterrey para este viernes 24 de abril informa que estará con lluvia ligera con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 21 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Sábado 25 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24Domingo 26 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 23Lunes 27 de abril de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 25Martes 28 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 25Miércoles 29 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 25Jueves 30 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24Viernes 1 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23Clima en Puerto Vallarta Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en Chapala Clima en Ciudad de México Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla