Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el viernes 24 de abril de 2026

El clima en Cancún para este viernes 24 de abril anticipa que estará con nubes dispersas con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 53%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 25 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Sábado 25 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Domingo 26 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Lunes 27 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Martes 28 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Miércoles 29 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Jueves 30 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Viernes 1 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Zapopan

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tapalpa

Clima en Tonalá

Clima en Monterrey

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Ciudad de México

Clima en Guadalajara

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Chapala

Clima en El Salto

Clima en Mazamitla

