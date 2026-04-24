Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el viernes 24 de abril de 2026

El clima en Cancún para este viernes 24 de abril anticipa que estará con nubes dispersas con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 53%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 25 grados.Sábado 25 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Domingo 26 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Lunes 27 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Martes 28 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24Miércoles 29 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24Jueves 30 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Viernes 1 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26Clima en Zapopan Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en Puerto Vallarta Clima en Ciudad de México Clima en Guadalajara Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en El Salto Clima en Mazamitla