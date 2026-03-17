Martes, 17 de Marzo 2026

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Lluvia en CDMX: Alcaldía y hora exacta en la que se esperan precipitaciones tras alerta amarilla

Se prevé que las lluvias fuertes, con intervalos de chubascos y caída de granizo, persistan durante la tarde

Por: El Informador

La Alerta Amarilla indica la presencia de hidrometeoros ligeros que pueden ocasionar daños si se asocian a otras circunstancias. SUN/ARCHIVO

La Alerta Amarilla indica la presencia de hidrometeoros ligeros que pueden ocasionar daños si se asocian a otras circunstancias. SUN/ARCHIVO

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPS) lanzó recientemente una Alerta Amarilla, ya que se pronostican fuertes lluvias y temperaturas bajas para la tarde y noche de este martes 17 de marzo en la Ciudad de México.

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Durante la tarde y noche prevalecerá cielo nublado con lluvias fuertes puntuales, chubascos, actividad eléctrica y posible caída de granizo. La madrugada y mañana del miércoles 18 será muy fría en zonas altas del sur, por la tarde el ambiente será de cálido a caluroso sin lluvia.

Las alcaldías que se verán afectadas por la alerta son: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Conteras, Milpa Alta, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Se prevé que las lluvias fuertes, con intervalos de chubascos y caída de granizo, persistan a partir de las 15:30 durante la tarde y noche en la ciudad 22:00.

Peligros asociados: 

  • Lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas.
  • Caída de ramas, árboles y lonas.

Recomendaciones:

  • Retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de tu hogar.
  • Cierra puertas y ventanas.
  • No cruces calles o avenidas con corrientes de agua.
  • Si sales de casa usa paraguas o impermeable.
  • Suspender actividades al aire libre.
  • No te resguardarse bajo árboles o estructuras metálicas.
  • No bañarse ni lavar durante la tormenta porque la electricidad podría conducirse por la tubería.

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En la alcaldía de Tlalpan se esperan temperaturas bajas de 4°C a 6°C a partir de las 13:30 de este día hasta las 08:00 de la mañana del miércoles, por lo que se sugiere a los habitantes de esa zona a seguir las siguientes recomendaciones.

  • Abrigarse adecuadamente, cubriendo nariz y boca
  • Evitar cambios brusco de temperatura 
  • Resguarda a tus mascotas del frío, no las dejes en la intemperie.
  • Infiere abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

Mantente atento a los comunicados en las redes oficiales de la SGIRPS para consultar el Sistema de Alerta Temprana.

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