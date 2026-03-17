Lluvia en CDMX: Alcaldía y hora exacta en la que se esperan precipitaciones tras alerta amarilla

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPS) lanzó recientemente una Alerta Amarilla, ya que se pronostican fuertes lluvias y temperaturas bajas para la tarde y noche de este martes 17 de marzo en la Ciudad de México.

Durante la tarde y noche prevalecerá cielo nublado con lluvias fuertes puntuales, chubascos, actividad eléctrica y posible caída de granizo. La madrugada y mañana del miércoles 18 será muy fría en zonas altas del sur, por la tarde el ambiente será de cálido a caluroso sin lluvia.

Las alcaldías que se verán afectadas por la alerta son: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Conteras, Milpa Alta, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Se prevé que las lluvias fuertes, con intervalos de chubascos y caída de granizo, persistan a partir de las 15:30 durante la tarde y noche en la ciudad 22:00.

Peligros asociados:

Lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas.

Caída de ramas, árboles y lonas.

Recomendaciones:

Retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de tu hogar.

Cierra puertas y ventanas.

No cruces calles o avenidas con corrientes de agua.

Si sales de casa usa paraguas o impermeable.

Suspender actividades al aire libre.

No te resguardarse bajo árboles o estructuras metálicas.

No bañarse ni lavar durante la tormenta porque la electricidad podría conducirse por la tubería.

En la alcaldía de Tlalpan se esperan temperaturas bajas de 4°C a 6°C a partir de las 13:30 de este día hasta las 08:00 de la mañana del miércoles, por lo que se sugiere a los habitantes de esa zona a seguir las siguientes recomendaciones.

Abrigarse adecuadamente, cubriendo nariz y boca

Evitar cambios brusco de temperatura

Resguarda a tus mascotas del frío, no las dejes en la intemperie.

Infiere abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

Mantente atento a los comunicados en las redes oficiales de la SGIRPS para consultar el Sistema de Alerta Temprana.

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KR