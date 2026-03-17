WhatsApp permitirá chatear con personas sin cuenta: así funciona

La plataforma de mensajería instantánea, WhatsApp, se ha mantenido agregando cada vez nuevas funciones para el mejoramiento de la aplicación y la comunicación entre los usuarios, y en este momento se están trabajando en la función de “Guest Chats” (Chats de invitados), que servirá para que las personas se puedan comunicar con otras que no tengan una cuenta registrada. Los Guest Chats o chats de invitados son una función en desarrollo por WhatsApp, cuyo objetivo es permitir conversaciones entre los usuarios de la aplicación y personas que no están registradas con una cuenta."Los chats de invitados son similares a los chats de terceros, pero no requieren que los usuarios descarguen una aplicación independiente", explica el sitio especializado WABetaInfo. Según la misma fuente, también han sido pensados para incentivar el uso de la app en diferentes sectores de personas.Los chats de invitados funcionarán a través de un enlace seguro generado por el usuario registrado en WhatsApp. Y para iniciar la conversación, se deberá realizar lo siguiente:Una vez que el destinatario reciba el enlace de invitación, podrá abrirlo desde su computadora o dispositivo móvil y empezar la conversación.Es importante mencionar que, al entrar al enlace, la persona también podrá descargar la aplicación o continuar como invitado; en caso de elegir la segunda opción, se abrirá una conversación en WhatsApp Web.Otro dato importante es que los chats de invitados estarán protegidos con el cifrado de extremo a extremo, por lo que WhatsApp no podrá ver su contenido. Asimismo, el invitado tendrá que colocar su nombre (o seudónimo) y aceptar los términos y condiciones del servicio.Sin duda, los chats de invitados ofrecerán una nueva manera de comunicación entre los usuarios registrados y las personas que no se han dado de alta en WhatsApp. No obstante, están diseñados para el acceso temporal, así que caducarán después de 10 días de inactividad.Otras limitaciones que tendrán son:Actualmente, los chats de invitados se están probando en un número limitado de usuarios beta en iOS y Android, por lo que no hay una fecha oficial de lanzamiento. No obstante, una vez que sean perfeccionados, serán lanzados en una nueva actualización.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * KR