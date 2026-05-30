Lista de municipios donde entregan la tarjeta Mujeres con Bienestar Edomex HOY 30 de mayo

¿Llevas meses esperando tu apoyo? Hoy, sábado 30 de mayo, la espera termina para miles de mexiquenses. Si actualizaste tus datos recientemente, revisa si tu municipio entrega hoy la Tarjeta Mujeres con Bienestar. Además, las nuevas beneficiarias recibirán una sorpresa económica que no querrás dejar pasar.

El programa social más importante del Estado de México, impulsado por la administración de la gobernadora Delfina Gómez, continúa su fase de expansión territorial. La Secretaría de Bienestar estatal ha intensificado los operativos regionales durante este fin de semana para asegurar que el recurso económico llegue directamente a las manos de quienes más lo necesitan, eliminando por completo a los intermediarios.

Las mujeres mexiquenses de 18 a 59 años que realizaron su prerregistro durante los años 2023 o 2024 y se encontraban en lista de espera son las protagonistas absolutas de esta jornada. Tras actualizar exitosamente su información con los Servidores del Pueblo, finalmente han sido convocadas de manera oficial para recibir su plástico y acceder a todos los beneficios del programa.

Municipios activos este sábado 30 de mayo

La distribución de los plásticos no se realiza en un solo evento masivo, sino en diversas sedes estratégicas para agilizar el proceso y evitar filas interminables. En Almoloya de Juárez, se atenderá exclusivamente a las beneficiarias cuyos apellidos inicien con las letras R, S y T, acudiendo a los centros CEDIS 155 y 190 en los horarios previamente establecidos.

Por su parte, en el municipio de Atenco, las mujeres con inicial S en su primer apellido deberán presentarse sin falta en el CEDIS 074. Para la zona norte de la entidad, Atlacomulco habilitó la cancha de básquetbol de San Juan de los Jarros, recibiendo a todas las letras y a las rezagadas de localidades cercanas como Bombatevi y Cerrito Colorado.

En la región de Axapusco, se concentrará la atención operativa para las habitantes de municipios vecinos como Teotihuacán, Otumba, Acolman, Papalotla y San Martín de las Pirámides. Otros puntos con actividad confirmada para el día de hoy incluyen Chicoloapan, donde la cita es directamente en el Recinto Ferial para todas las mujeres convocadas de esa zona específica.

En el municipio de Lerma, se entregará el esperado plástico únicamente a los apellidos que inicien con la letra M, teniendo como sede el CEDIS 064 ubicado en la colonia Guadalupe Victoria. Mientras tanto, Los Reyes La Paz recibirá de manera exclusiva a las mujeres rezagadas que, por alguna razón de fuerza mayor, no pudieron asistir en su fecha original.

Finalmente, los municipios de Apaxco, Huehuetoca y Hueypoxtla mantienen sus operativos de entrega operando de manera completamente normal durante el transcurso de este sábado. Es de vital importancia respetar los horarios y las sedes asignadas en tu mensaje de texto para evitar aglomeraciones innecesarias y garantizar una atención rápida, digna y eficiente para todas las asistentes.

El esperado pago doble: ¿De cuánto es y para quién?

La gran noticia que ha generado un enorme revuelo en las redes sociales es el anuncio oficial de un depósito especial para las recién incorporadas al padrón. Juan Carlos González Romero, titular de la dependencia estatal, confirmó públicamente que las nuevas beneficiarias no recibirán el monto habitual, sino un pago acumulado como recompensa por su largo tiempo de espera.

En lugar de los 2 mil 500 pesos regulares que se depositan cada dos meses, las tarjetas entregadas en esta fase específica vendrán cargadas con un total de 5 mil pesos. Este monto extraordinario corresponde a la suma exacta de los bimestres de marzo-abril y mayo-junio de 2026, representando un alivio financiero muy significativo para la economía de miles de familias mexiquenses.

Es fundamental comprender y tener muy claro que este beneficio económico extraordinario aplica únicamente para las mujeres de nuevo ingreso que reciben su plástico el día de hoy. Quienes ya contaban con su tarjeta activa desde etapas anteriores continuarán recibiendo su dispersión normal de 2 mil 500 pesos, estrictamente de acuerdo con el calendario oficial establecido por las autoridades estatales.

En caso de que por alguna situación extraordinaria no puedas acudir a tu cita programada para este sábado, es indispensable que te mantengas al pendiente de los comunicados oficiales. Las autoridades de la Secretaría de Bienestar suelen anunciar fechas posteriores para la atención exclusiva de mujeres rezagadas en módulos regionales.

Consejos para recoger tu Tarjeta Mujeres con Bienestar

Para que tu trámite sea un rotundo éxito este sábado, el primer consejo indispensable es llevar tu documentación completa, legible y en buen estado físico. Necesitarás presentar tu identificación oficial vigente con fotografía, tu CURP de reciente impresión y un comprobante de domicilio que no exceda los tres meses de antigüedad para validar tu residencia en el municipio.

El segundo consejo clave para agilizar tu proceso es presentar el comprobante de tu cita o el mensaje de confirmación impreso que recibiste previamente en tu celular. Este documento funciona como tu pase de entrada directo y permite a los funcionarios del gobierno verificar rápidamente que te encuentras registrada en el padrón oficial de entregas del día.

Como tercer consejo, te sugerimos llegar con al menos 15 o 20 minutos de anticipación a tu sede asignada y llevar contigo una pluma de tinta azul para firmar tus acuses. Mantén tu teléfono móvil con suficiente batería por si necesitas consultar algún dato de última hora o recibir asistencia durante el proceso de recepción de tu tarjeta.

Recuerda siempre que este trámite gubernamental es completamente gratuito, personal e intransferible bajo cualquier circunstancia. Ningún funcionario público o persona externa debe condicionar la entrega de tu plástico a cambio de dinero, favores personales o afiliaciones de ningún tipo; si detectas alguna anomalía o intento de extorsión, repórtala inmediatamente ante las autoridades competentes para que se tomen cartas en el asunto.

Una vez que tengas el codiciado plástico en tus manos, el siguiente paso obligatorio será activarlo a través de la aplicación oficial o la plataforma web del programa. Solo hasta completar este riguroso proceso de seguridad digital, el saldo de los 5 mil pesos se verá reflejado en tu cuenta bancaria y estará completamente listo para usarse en comercios o cajeros.

Mantente muy atenta a los canales oficiales de comunicación si tu municipio de residencia aún no aparece en la lista de entregas de este fin de semana. La meta principal del gobierno estatal es cubrir el cien por ciento del padrón rezagado antes de que concluya el primer semestre del año, asegurando firmemente que ninguna mujer mexiquense se quede atrás.

CT