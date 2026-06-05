Maestros agremiados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ocuparon este viernes 05 de junio del 2026 varias gasolineras en Tuxtla Gutiérrez, como medida de presión para exigir la abrogación de la reforma educativa y la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Los docentes que pertenecen a la disidente Sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, (CNTE), determinaron en asamblea estatal permanente "liberar" 13 gasolineras ubicadas en distintos puntos de esta ciudad, aunque fuentes del sindicato magisterial precisaron que no todas fueron tomadas debido a "la falta de condiciones".

La CNTE señaló que desconocía cuántas gasolineras fueron "liberadas" durante la jornada , porque esos datos serían informados en la asamblea que se realizará la noche de este viernes.

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Tampoco se indicó la cantidad de gasolina que proporcionó al transporte público y vehículos particulares. En algunos centros de distribución los vehículos cargaron de 10 a 20 litros.

La Coordinadora cumple este viernes cinco días de plantón y protestas en Tuxtla Gutiérrez, donde mantienen sus campamentos.

Durante este período los manifestantes han bloqueado además los cuatro accesos principales a Tuxtla Gutiérrez.

JM