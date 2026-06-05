La fiebre del futbol paraliza las actividades cotidianas en todo México, y con el arranque de los partidos del Mundial 2026, las reuniones familiares y las tardes de pantallas encendidas exigen un gasto extra que puede desestabilizar la economía del hogar.

Para evitar que la euforia deportiva se convierta en un duro golpe al bolsillo, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) lanzó una campaña nacional de orientación económica. Las autoridades federales ponen a disposición del público un buscador especializado enfocado en ubicar los establecimientos comerciales con las tarifas más bajas en botanas y snacks.

Este esfuerzo institucional responde a la alta demanda de alimentos preparados y bebidas que registran las cadenas de suministro durante las semanas de competencia. En lugar de recorrer múltiples supermercados de manera física para cazar ofertas, los consumidores cuentan ahora con una herramienta digital centralizada que recopila la información de precios de manera diaria, permitiendo planificar las compras con anticipación y optimizar cada peso invertido en la despensa mundialista.

¿Cómo usar el buscador de la Profeco para armar tu botana?

Aprovechar los beneficios informativos de la plataforma "Quién es Quién en los Precios" de la Profeco resulta un proceso sumamente sencillo e intuitivo. Los usuarios pueden acceder al sistema desde cualquier computadora o dispositivo móvil con conexión a internet para realizar sus cotizaciones personalizadas antes de salir de casa.

Presentamos un monitoreo especial de precios en productos para preparar botanas y bebidas. Antes de comprar, comparen opciones consultando el #QuiénEsQuiénEnLosPrecios y elijan la mejor opción. �� pic.twitter.com/S861SikfrB— Iván Escalante (@ivan_escalante) June 4, 2026

Selecciona tu ubicación geográfica:

Ingresa al portal oficial de la Profeco y dirígete al apartado de "Quién es Quién en los Precios". Selecciona tu Estado y municipio o ciudad de residencia (por ejemplo, Guadalajara o Zapopan) para que el sistema delimite los resultados únicamente a los establecimientos comerciales que operan cerca de tu entorno habitacional.

Elige la categoría de productos:

Navega por el menú de pestañas y selecciona el apartado correspondiente a "Alimentos" o "Bebidas". También puedes utilizar la barra de búsqueda directa e introducir palabras clave como "papas fritas", "cacahuates", "refresco de cola" o cualquier botana que deseas incluir en tu menú deportivo.

Compara y genera tu lista de ahorro:

El buscador desplegará una tabla comparativa con el precio mínimo, precio máximo y el promedio estimado de cada producto, detallando el nombre de la tienda y la dirección exacta de la sucursal que ofrece el costo más bajo. Agrega los artículos a tu carrito virtual de la Profeco para calcular el gasto total y conocer qué establecimiento te conviene visitar.

La herramienta "Quién es quién en los precios" es muy fácil de utilizar. CAPTURA

Las botanas bajo la lupa: los productos con mayor variación de precio

El personal técnico de la Profeco realiza levantamientos diarios de información en las principales zonas metropolitanas del país, incluyendo el Occidente, la zona Centro y el Norte de la República. De acuerdo con los monitoreos institucionales, los productos de alta rotación como las papas saladas en presentación familiar, los cacahuates japoneses y las salsas embotelladas presentan fluctuaciones considerables de precio entre las tiendas tradicionales de conveniencia y las grandes cadenas de autoservicio.

Los análisis de la Procuraduría demuestran que las bebidas embotelladas y los paquetes de frituras mixtas registran sus costos más elevados en los comercios ubicados dentro de gasolineras o minisupermercados de operación nocturna.

Por el contrario, las compras por volumen en formatos de club de precios o los empaques familiares en tiendas de autoservicio regionales ofrecen un ahorro promedio que alivia la presión financiera de los consumidores durante las jornadas de partidos matutinos y vespertinos.

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¿Cómo puedo descargar la aplicación móvil de la Profeco para comparar precios?

La Profeco cuenta con la aplicación oficial gratuita "Profeco en tu Bolsillo", disponible para sistemas operativos Android e iOS . A través de ella, los usuarios pueden escanear el código de barras de cualquier botana o producto en el supermercado para conocer al instante si esa tienda lo vende al precio justo o si existe una opción más barata en los alrededores.

¿Qué supermercados registran los precios más bajos en botanas según la Profeco?

Los resultados varían cada semana y cambian según la ciudad consultada. Sin embargo, en los reportes nacionales de la sección "Quién es Quién en los Precios", las cadenas de bodegas mayoristas y los supermercados de formato popular suelen posicionarse de manera recurrente como los establecimientos con las canastas de snacks y bebidas más económicas.

¿Se pueden denunciar aumentos injustificados de precio en las tiendas durante el Mundial?

Sí. Si detectas que un comercio eleva los precios de los productos de forma desmedida o no respeta las ofertas exhibidas, puedes interponer una denuncia formal ante la Profeco enviando un correo electrónico a denunciasprofeco@profeco.gob.mx o llamando al Teléfono del Consumidor (55 5568 8722), detallando el nombre del negocio y su domicilio completo.

JM