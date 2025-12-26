Los automovilistas de la Ciudad de México tendrán una nueva oportunidad para gestionar la Licencia Permanente a lo largo de 2026. Tras las extensas filas, la alta demanda y las aglomeraciones registradas en los módulos de la Secretaría de Movilidad (Semovi), el Gobierno capitalino optó por extender el plazo para este trámite con el fin de facilitar el acceso y evitar saturaciones.

La ampliación del periodo fue anunciada en noviembre por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien precisó que las y los habitantes de la capital contarán con más tiempo para obtener la licencia permanente tipo “A” , documento que permite conducir vehículos particulares sin necesidad de renovaciones periódicas.

Uno de los aspectos que generó mayor incertidumbre entre los conductores fue el costo del trámite. En este sentido, las autoridades confirmaron que el precio se mantendrá sin modificaciones durante 2026, conservando el mismo monto establecido en 2025, el cual es de mil 500 pesos .

Con esta decisión, el Gobierno de la Ciudad de México busca ordenar el proceso, brindar mayor certeza a los solicitantes y garantizar que más personas puedan completar el trámite de manera ágil y segura, sin afectar la operación de los módulos de atención.

Requisitos para obtener la Licencia Permanente

Para poder tramitar el documento, los solicitantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

No haber sido sancionados en más de una ocasión por el programa “Conduce sin Alcohol”.

No contar con sentencias por delitos viales.

Además, será necesario presentar la siguiente documentación:

Identificación oficial vigente (INE).

Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses).

CURP.

Línea de captura pagada.

Comprobante de aprobación del examen de conocimientos.

La Semovi informó que las personas que ya realizaron su pago durante 2025 podrán agendar su cita en 2026, ya que las líneas de captura continuarán siendo válidas. Cabe recordar que la cita corresponde únicamente a la entrega física de la licencia.

Para conocer más detalles sobre el proceso, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los canales oficiales del Gobierno de la Ciudad de México o comunicarse al servicio Locatel.

