Pensión Bienestar: Beneficiarios que cobran HOY 19 de noviembre

El calendario de pagos de las Pensiones del Bienestar fue publicado en semanas recientes por la Secretaría del Bienestar. Como ya es bien sabido, los depósitos se empezaron a dispersar desde el pasado 3 de noviembre, y, terminarán hasta el 27 de este mismo mes, por orden alfabético de la letra del primer apellido. En esta nota te contamos quiénes cobran este 19 de noviembre el pago de su pensión.

Ariadna Montiel, titular de la dependencia, aclaró que estos pagos solo corresponden al bimestre de noviembre-diciembre de los siguientes programas sociales: Pensión para Personas con Discapacidad; Pensión para Adultos Mayores; Apoyo a Madres Trabajadoras; Pensión Mujeres Bienestar y el programa Sembrando Vida.

¿Qué son los programas del Bienestar?

Las Pensiones y Becas para el Bienestar son un conjunto de programas sociales, impulsados por el actual Gobierno de México —encabezado por la Mandataria Claudia Sheinbaum—, cuyo fin es brindar un apoyo económico a las comunidades más vulnerables del país. Algunos de los programas que enlistan son:

Salud Casa por Casa

Pensión para Adultos Mayores

Pensión para Personas con Discapacidad

Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro

Jóvenes Construyendo el Futuro

La Escuela es Nuestra

Beca Benito Juárez

Sembrando Vida

Bienpesca

Este es el apellido que cobra este miércoles 19 de noviembre

Con base en el calendario oficial, los beneficiarios que cobrarán hoy, 19 de noviembre, son aquellos cuyos apellidos inicien con la letra:

Miércoles 19 de noviembre: N | Ñ | O

Es importante recordar que Montiel ha hecho hincapié en que el pago se realiza solo a través de la tarjeta del Banco del Bienestar o en ventanillas.

ESPECIAL/X/@A_MontielR

Los programas de las Pensiones del Bienestar se han consolidado como uno de los pilares más relevantes de política social del actual gobierno. Cada año, millones de personas beneficiarias aguardan la llegada de su pago para solventar algunos de los gastos diarios.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

