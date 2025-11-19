La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde acusó que Edson Andrade, a quien señaló como principal impulsor de la marcha de la Generación Z el pasado sábado 15 de noviembre, fue contratado por el Partido Acción Nacional (PAN), para el servicio de Estrategia digital y gestión de redes para el partido en la CDMX.

A través de redes sociales, la líder morenista compartió el contrato donde se observa el nombre de Edson Saúl Andrade Lemus, a quien contrataron en febrero de 2025 con un sueldo de $2,106,810.00 (Dos millones ciento seis mil ochocientos diez pesos).

El joven, quien en redes sociales comentó ser "apartidista", fue uno de los impulsores de la marcha de la Generación Z que se realizó en calles de la capital del país y que dejó un saldo de 100 policías y 20 civiles lesionados, así como destrozos en las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El contrato que compartió Alcalde Luján revela que el sueldo de los más de dos millones de pesos a Edson Andrade se divide en 12 pagos que actualmente sigue recibiendo.

En el mes de noviembre, dice el contrato firmado por Andrade Lemus, le corresponde recibir un monto de $175,577.50 (ciento setenta y cinco mil quinientos setenta y siete pesos con cincuenta centavos).

Destaca que sus servicios terminan en enero del 2026.

Posterior a la marcha, la dirigencia del PAN en la capital del país lamentó la "arbitrariedad y uso de fuerza excesiva" en contra de jóvenes que participaron en la protesta y acusó que la demanda principal era seguridad y alto a la violencia.

Una nueva marcha

Luego de las tensiones que dejó la movilización del 15 de noviembre en el Centro Histórico de la Ciudad de México —incluyendo agresiones, personas detenidas y el derribo de vallas metálicas— la Generación Z volvió a llamar a las calles.

Se convocó a una segunda marcha con el fin de insistir en demandas de seguridad y justicia, impulsadas por el clima de violencia que se agudizó tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Aunque el movimiento ha ganado visibilidad, también enfrenta cuestionamientos políticos y señalamientos desde el gobierno federal.

La convocatoria establece que la movilización se realizará el 20 de noviembre a las 11:00 horas.

