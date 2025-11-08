Protección Civil emite medidas preventivas ante el avance del frente frío 13

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió una alerta preventiva para la población de 17 estados del país ante la llegada del frente frío número 13, que provocará lluvias intensas, fuertes ráfagas de viento y un notable descenso en las temperaturas.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fenómeno ingresará durante la noche del sábado y las primeras horas del domingo por el norte y noreste de México, impulsado por una masa de aire ártica.

Este sistema frontal generará vientos de hasta 80 kilómetros por hora, con posibilidad de torbellinos en algunas regiones, así como heladas en zonas altas del norte, noreste y centro del país. También se prevén precipitaciones muy fuertes a torrenciales en el norte, oriente y sureste, además de un evento de “Norte” intenso, acompañado de oleaje elevado en las costas del Golfo de México.

Ante estas condiciones, Protección Civil recomendó a la población:

Evitar cruzar ríos, arroyos o zonas inundadas

Conducir con precaución y atender las indicaciones de tránsito y autoridades locales

Abrigarse adecuadamente y proteger especialmente a niñas, niños, personas adultas mayores y enfermos crónicos.

Asegurar objetos sueltos en patios, azoteas o balcones que puedan ser arrastrados por el viento

Ante la presencia de lluvias, recomendó disminuir la movilidad y mantenerse en un lugar seguro.

De manera prioritaria también solicitó revisar techos, bajantes y coladeras para prevenir anegamientos

Evitar el uso de calefactores o braseros en espacios cerrados, ya que pueden provocar intoxicaciones por monóxido de carbono.

Los estados más afectados por el frente frío 13 serán:

Aguascalientes

Chihuahua

Ciudad de México

Coahuila

Durango

Guanajuato

Hidalgo

Nuevo León

Puebla

Querétaro

San Luis Potosí

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz

Zacatecas

De manera prioritaria, la Coordinación Nacional de Protección Civil ha desplegado una Misión de Enlace y Coordinación (ECO) a los estados de Veracruz, Puebla e Hidalgo.

También se alertó por la posible formación de torbellinos en zonas de Chihuahua y Coahuila; así como por oleaje elevado en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

YC