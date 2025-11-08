Protección Civil emite medidas preventivas ante el avance del frente frío 13

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió una alerta preventiva para la población de 17 estados del país ante la llegada del frente frío número 13, que provocará lluvias intensas, fuertes ráfagas de viento y un notable descenso en las temperaturas.Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fenómeno ingresará durante la noche del sábado y las primeras horas del domingo por el norte y noreste de México, impulsado por una masa de aire ártica.Este sistema frontal generará vientos de hasta 80 kilómetros por hora, con posibilidad de torbellinos en algunas regiones, así como heladas en zonas altas del norte, noreste y centro del país. También se prevén precipitaciones muy fuertes a torrenciales en el norte, oriente y sureste, además de un evento de “Norte” intenso, acompañado de oleaje elevado en las costas del Golfo de México.Ante estas condiciones, Protección Civil recomendó a la población:De manera prioritaria, la Coordinación Nacional de Protección Civil ha desplegado una Misión de Enlace y Coordinación (ECO) a los estados de Veracruz, Puebla e Hidalgo.También se alertó por la posible formación de torbellinos en zonas de Chihuahua y Coahuila; así como por oleaje elevado en las costas de Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. YC