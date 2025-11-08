SEP: Cuándo inician las vacaciones de invierno 2025 en las escuelas

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ya tiene marcado en el calendario el inicio del periodo vacacional de invierno para los estudiantes de educación básica -preescolar, primaria y secundaria-, quienes podrán disfrutar de un largo descanso a partir de la tercera semana de diciembre de 2025.

De acuerdo con el calendario oficial, el último día de clases será el viernes 19 de diciembre, fecha en la que los alumnos cerrarán actividades antes de las celebraciones de Navidad y de fin de año. A partir de entonces, comenzará formalmente el periodo vacacional de invierno el lunes 22 de diciembre, que se extenderá hasta el 6 de enero de 2026.

Sin embargo, el retorno a las aulas no será inmediato. De acuerdo con el calendario de la SEP, los días 7, 8 y 9 de enero estarán destinados a talleres intensivos de formación continua para docentes, por lo que los estudiantes no tendrán actividades escolares durante esas fechas. Por eso, el regreso a clases se realizará hasta el lunes 12 de enero de 2026, lo que amplía el descanso a casi tres semanas completas.

Este periodo es una oportunidad valiosa para que los estudiantes recarguen energía tras varios meses de trabajo en las aulas. También permite a las familias pasar más tiempo juntas, salir de viaje o realizar actividades recreativas, y prepararse para el cierre del ciclo escolar seis meses después.

Las vacaciones de invierno son vistas como una de las más esperadas del calendario escolar, no solo por el descanso, sino porque coinciden con las fiestas decembrinas y las familias suelen aprovechar estos días para reforzar la convivencia familiar y descansar de las tareas.

ESPECIAL / SEP

Datos

Los alumnos de educación básica iniciarán su descanso el viernes 19 de diciembre de 2025, y volverán a clases el lunes 12 de enero de 2026. Durante ese tiempo, podrán disfrutar de tres semanas de vacaciones por Navidad y Año Nuevo, mientras que los maestros participarán en jornadas de capacitación antes del reinicio de actividades.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF